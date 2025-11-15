Mi cuenta

A Coruña

La coruñesa Andrea Valero apuesta por un traje estilo Chanel para su entrevista con el jurado de Miss Universo

Noela Rey Méndez
15/11/2025 15:08
15/11/2025 15:08
La coruñesa Andrea Valero, antes de la entrevista con el jurado de Miss Universo
La coruñesa Andrea Valero, antes de la entrevista con el jurado de Miss Universo
Instagram Miss Universe Spain

Al ritmo del 'Mambo No 5' de Lou Bega se preparó este sábado la coruñesa Andrea Valero, representante de España, para la importante fase de la entrevista privada con el jurado de Miss Universo. Junto a su compañera de habitación, la mexicana Fatima Bosch, la joven coruñesa le dio los últimos toques a su estilismo, en el que apostó por un traje de dos piezas al más puro estilo de Coco Chanel

Andrea Valero en el Carnival Magic

La coruñesa Andrea Valero disfruta del Carnaval de Miss Universo

En color rosa, tejido tweed y diseñado por la firma libanesa Clo Beirut, este traje convenció desde el minuto uno a Andrea Valero: "Lo vi y me encantó. Pensé, es muy yo. Es perfecto para esta ocasión. He estado usando vestidos con brillantes y lentejuelas durante los últimos quince días y buscaba algo más normal", reflexionó la coruñesa a través de sus redes sociales. 

Aunque es una prueba fuera de cámaras y de la pasarela, la entrevista privada con el jurado es uno de los momentos en los que el concurso de Miss Universo suele decantar a sus favoritas a la corona. "Es una de mis fases preferidas del concurso. A mí me gusta mucho hablar y creo que es uno de mis puntos fuertes. Así que estoy con ganas de que conozcan más de mí, mi historia, mi propósito. Agradecer a todos mis profesores de oratoria, que han estado junto a mí en todo este camino, que me han apoyado", explicaba a sus seguidores Andrea Valero a escasos minutos de entrar a la entrevista. 

La coruñesa Andrea Valero desfila en el certamen de bañadores de Miss Universo / Imagen Miss Universo Spain

La coruñesa Andrea Valero debuta en el desfile de bañadores de Miss Universo

Además, la coruñesa volvía a sincerarse sobre la dureza del concurso. "No es fácil estar aquí. Muchas veces la gente piensa como que un concurso de belleza es solo la más guapa, y no es así. De hecho, nunca gana ni la más guapa, ni la más alta, ni la más flaca. Es un paquete entero", comentaba en su perfil de Instagram. "Es complicado competir con tantas mujeres que destacan por algo, por eso están aquí, representando a sus países. Creo que influye cuando tienes un país que te apoya, fans que te apoyan. Aunque en España los concursos de belleza no sean algo muy popular, valoro y aprecio a toda esa gente que está ahí todos los días apoyándome y recordándome por qué estoy aquí", afirmaba Andrea Valero.

