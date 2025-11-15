La Tercera Ronda, junto a la rotonda del Pavo Real ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Hace 25 años el entonces alcalde, Francisco Vázquez, regresó de Santiago, donde se reunió con Xosé Cuiña, con la promesa de la Xunta de que las obras de la Tercera Ronda iban a empezar en 2001. Fue uno de los asuntos destacados por El Ideal Gallego tal día como hoy del año 2000. En 1975 era noticia una propuesta para autorizar la construcción de un edificio en la plaza de la Palloza para igualar las alturas de los inmuebles con fines estéticos. En 1950, hace 75 años, Alfonso Molina mostraba su preocupación por los problemas de abastecimiento, sobre todo de carne. En 1925, otro alcalde, Manuel Casás, inauguraba un museo de reliquias pertenecientes a mujeres gallegas célebres como la coruñesa Emilia Pardo Bazán.

Sábado, 15 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | La Xunta promete iniciar la Tercera Ronda en 2001

La Xunta garantizó ayer, 14 de noviembre de 2000, que las obras de la Tercera Ronda de A Coruña se iniciarán el próximo año 2001. La inversión total del proyecto supera los 6.000 millones de pesetas. Francisco Vázquez y Xosé Cuiña volvieron a demostrar ayer que sus relaciones institucionales son tan buenas como las personales. El alcalde de A Coruña estuvo en Santiago por espacio de dos horas, suficientes para concretar la firma de dos convenios trascendentales para la ciudad –la Tercera Ronda y el nuevo Palacio de Congresos– y de gran envergadura económica, ya que la ejecución de ambos proyectos supondrá una inversión de 10.000 millones de pesetas.

Por otra parte, el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, anunció, en una conferencia en la Peña A Gaiteira, que el Deportivo espera recibir hoy, 15 de noviembre de 2000, la autorización para comenzar la construcción de los campos de Abegondo.

Sábado, 15 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Propuesta para igualar alturas en la Palloza

Ya ha sido convocado el Pleno municipal del próximo lunes, 17 de noviembre de 1975, que deberá presidir el segundo teniente de Alcalde, Abad Flores, al encontrarse el alcalde y el primer teniente de alcalde en Madrid, por ser ambos procuradores en Cortes y estar convocado el Pleno de la Cámara para el martes. En el Pleno municipal se presentan muchos asuntos, pero pocos con posibilidad de provocar discusiones, por lo que se prevé una sesión cómoda y rutinaria. A excepción hecha del asunto 2-7, que dice así: “Aprobación inicial del estudio de detalle de los solares números 8 y 10 de la plaza de la Palloza”.

En síntesis, se trata de autorizar un edificio en esa plaza con alturas similares a las que ya hay, con criterios principalmente estéticos. Este asunto había sido aprobado por la Comisión Permanente, pero la Comisión Provincial de Urbanismo decidió enviarlo de nuevo al Ayuntamiento para que sea el Pleno quien se pronuncie.

Miércoles, 15 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Alfonso Molina, preocupado por el desabastecimiento

Bajo la presidencia del alcalde, señor Molina, llegado ayer, 14 de noviembre de 1950, después de su viaje a Roma, celebró sesión la Comisión Permanente municipal. Se mostró el señor Molina preocupado respecto al suministro de carnes, patatas y pescados, y calificó de seria la situación respecto a los dos primeros productos. En cambio, se venden bien los huevos, legumbres, castañas, garbanzos, etc.

Luego informó el señor Molina de su viaje a Roma, haciendo un rápido relato de su recorrido por la Riviera hasta la Ciudad Eterna y de la ceremonia de proclamación del Dogma de la Asunción, en la que los españoles visitaron al Papa. Presentó el documento de bendición del Pontífice al Ayuntamiento y al pueblo de La Coruña. Este pergamino será colocado en un marco y se conservará en el Palacio Municipal.

Domingo, 15 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | El alcalde Casás inaugura el museo de reliquias

Ayer, 14 de noviembre de 1925, a las seis de la tarde, se celebró en la Alcaldía el simpatiquísimo acto de inaugurar el museo de reliquias pertenecientes a mujeres gallegas célebres. Al efecto se reunieron en el despacho del señor Casás los coruñeses más significativos en el cultivo de las letras y los periodistas locales. Ante ellos pronunció nuestro alcalde una sentida y emocionante disertación enalteciendo la figura de la gran escritora doña Emilia Pardo Bazán, cuyas eran las reliquias que en artística vitrina se han reunido.

Por otra parte, con el hermoso salón de fiestas de ‘Artesanos’ lleno de una selectísima concurrencia, dieron ayer, a las siete y media de la noche, en la popular sociedad, su anunciada conferencia los señores que constituyen el Comité de propaganda de la exposición que ha de celebrarse en Sevilla en 1927.