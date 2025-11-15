El Palacio de la Ópera y la OSG evolucionan sus cenas posconcierto

La segunda cena posconcierto de la OSG en colaboración con el Palacio de la Ópera contó con la presencia del Coro de la OSG Javier Alborés

Tras el éxito de las dos primeras citas, el Palacio de la Ópera y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) continúan su colaboración para evolucionar el concepto de sus cenas posconcierto.

Galería Cena posconcierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera Ver más imágenes

Y es que la próxima de estas propuestas, el próximo 21 de noviembre, será en formato cóctel. Esta alternativa se celebrará tras el concierto de abono, que esa jornada contará con la batuta de Lucas Macías y con la presencia de la flautista Claudia Walker, de la oboe Carolina Rodríguez, del fagot Steve Harriswangler y de la trompa Marta Montes como solistas, para interpretar piezas de Mozart y de Dvorak.

Una vez finalice el concierto de abono, la actividad continuará con esta cena posconcierto para la que es necesario reservar plaza por teléfono (981 14 04 04) o por correo electrónico (palacio.opera@grupocomar.com) y que tendrá un precio de 38 euros.

El menú constará de blini de salmón con cremette y uva negra, bocadito polar de pollo pibil y rúcula, panipuri de ceviche con mayonesa de algas, empanada artesana, brioche de costilla con toque de kimchi, croquetas de carrillera, tapita de arroz negro con toque de alioli, buffet de quesos con frutos secos y panes y dadito de tarta de carrot cake.