A Coruña

El Ayuntamiento reformará el área canina del Barrio de las Flores

Los trabajos se iniciarán a principios de la próxima semana

Redacción
15/11/2025 10:21
Dos perros bajo la lluvia en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego

A inicios de la semana que viene, la que va del 17 al 23 de noviembre, el Ayuntamiento de A Coruña comenzará los trabajos de acondicionamiento y adecuación previstos en la zona canina del Barrio de las Flores. 

Este espacio está situado en la parte central del barrio y, tras evaluar sus condiciones actuales, el Ayuntamiento acometerá en los próximos días una serie de actuaciones para mejorar la accesibilidad del recinto, su superficie de uso y también su cierre perimetral. 

“Renovaremos el pavimento del área canina para hacerlo más estable y evitar que se embarre, también en la zona ajardinada que hay a su alrededor. Y además, se dispondrá una nueva cuesta de acceso, más adaptada a las necesidades transmitidas por las personas que usan este espacio para llevar sus perros”, explicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

Además, en el contexto de los trabajos, también se renovará el cierre del área canina y, en paralelo, se instalarán nuevos paneles de señalización, con el objetivo de informar correctamente a las personas usuarias y regular el uso de este espacio conforme a la normativa vigente. 

Noemí Díaz incidió en que el plazo estimado de ejecución de las obras es de dos meses, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean favorables.

