A Coruña

Cientos de coruñeses se refugian de la lluvia en el mercadillo de ropa de Marineda City

Doce influencers gallegas pusieron a la venta prendas y complementos de su vestidor en otra edición de ‘Re:wear’

Julia Nóvoa
15/11/2025 20:47
Mercadillo de ropa de influencers gallegas ‘Re:wear’, esta mañana, en Marineda City
Mercadillo de ropa de influencers gallegas ‘Re:wear’, esta mañana, en Marineda City
Javier Alborés

Marineda City fue un sábado más el enclave perfecto para todo aquel en cuyos planes de fin de semana estaba el disfrutar de su oferta comercial y, además, de refugiarse de una lluvia que no empezó a remitir hasta pasado el mediodía y que, según la previsión que maneja MeteoGalicia, todo parece indicar que seguirá en A Coruña durante unos días más. No obstante, desde las 11.00 horas, cientos de coruñeses se acercaron al centro comercial herculino para disfrutar de una nueva edición de ‘Re:wear’, el mercadillo de ropa solidario en el que doce influencers gallegas pusieron a la venta prendas y complementos de su vestidor con fines solidarios.

Doce influencers ponen a la venta ropa y complementos en un mercadillo solidario del centro comercial de A Coruña

Marineda City acoge el mercadillo solidario de las influencers

Más información

La recién inaugurada plaza de Emilia Pardo Bazán de Marineda City fue testigo de cómo los visitantes pudieron adquirir algunas de las prendas de creadoras de contenido de la comunidad gallega como Paula Vilaboy (@blondiemuser), Patricia Agüero (@patriciasinprisa), María Montaña (@mariacarballom), Sandra Casal (@sandracasal), Sara Fernández (@sarafernaandez_), Maya Pisos (@mayapisos), Marietta De Angelis (@marietarey), Lúa Trillo (@luatrillo) y María Carnota (@mariacarnota), Lucía Quevedo (@luciaqueve), Sandra del Río (@saradrh) y Erin Santos (@erisantos).

De esta forma, el centro comercial donará un porcentaje de las ventas a Ponten100mos, una asociación que mantiene colaboración con Marineda City desde 2019 y que trabaja junto a personas en riesgo de pobreza y exclusión social y que, además, a lo largo de la jornada de este sábado, contó con un punto informativo en el centro comercial para dar a conocer su actividad.

