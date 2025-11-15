Autoras de India para la nueva cita de Poetas Di(n)versos en A Coruña
Las autoras indias Reshma Maresh y Yamini T. Prahbu han sido invitadas como protagonistas del próximo recital del ciclo Poetas Di(n)versos, programada para este lunes en el Centro Sociocultural Ágora de A Coruña.
El Ayuntamiento coruñés ha subrayado este sábado que ambas "poetizarán su mundo y sus injusticias sociales en una lengua minorizada", ya que Maresh lo hará en su idioma materno, el canarés, y la segunda en su lengua de acogida, el gallego.
El certamen está organizado por el Ayuntamiento de A Coruña y dirigido por la escritora Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía, y la entrada al evento es libre hasta completar el aforo del auditorio.
La doctora Reshma Maresh, graduada en Odontología por la Universidad de Bangalore, es además una poeta "premiada poeta bilingüe en canarés e inglés".
Por su parte, Yamini T. Prahbu, que reside en Galicia desde 2016, dos años antes de convertirse en gallegohablante, es una profesora del Conservatorio Superior de Música de A Coruña.