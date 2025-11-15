El ansiado tren empieza a asomar en el Puerto Exterior de Langosteira

Operarios trabajan, ayer, en la colocación de los raíles de la red ferroviaria de la dársena de Langosteira German Barreiros

El proyecto del acceso ferroviario del Puerto Exterior de Langosteira empieza a ser una realidad. Si hace dos meses finalizaba la excavación de todos los túneles de la conexión con la red general, ahora los avances se registran en el interior del recinto portuario. Los operarios ya han comenzado a instalar los raíles por donde circularán los trenes de mercancías en el futuro, lo que permite vislumbrar cómo será esta infraestructura.

Esta actuación, que forma parte de la ejecución de la red que discurre dentro de la propia dársena y que asume la Autoridad Portuaria, se encuentra muy avanzada en la zona final del muelle, donde los obreros ya han finalizado la construcción de la plataforma de hormigón y han iniciado la colocación de diversos elementos de la infraestructura. En concreto, este punto estará destinado a la composición de vagones, es decir, el acoplado de vagones.

Las obras de la red ferroviaria interior también avanzan a buen ritmo en el resto del recinto portuario. De hecho, ha sido necesario cerrar y desviar el tráfico de la carretera principal del Puerto Exterior para permitir la ejecución de los trabajos. En esta zona, se creará una plataforma para carga y descarga de mercancías, con dos vías a cada lado del vial.

Otra de las partes incluidas en el proyecto es la ejecución del centro de control, ubicada cerca del puesto de control del puerto y que ya es visible.

Plazo

La empresa adjudicataria de las obras es Sacyr. El proyecto tiene un presupuesto de 22,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses (a contar desde el verano de 2024)..

El acceso ferroviario completará la operatividad del Puerto Exterior. Permitirá realizar los traslados de los tráficos de graneles sólidos y líquidos que aún se operan en el Puerto Interior, además de aumentar el área de influencia de la dársena y facilitar la implantación de nuevos operadores. La previsión es que esté construido en 2026 y se ponga en marcha en 2027.

Las empresas que descargan grano en la dársena y la terminal de Exolum se beneficiarán de esta infraestructura, ya que podrán utilizarla para transportar mercancías por tren. También está previsto que el tráfico de bioetanol, que actualmente se realiza en el Puerto Interior, se traslade a Langosteira.

Ramal

La Autoridad Portuaria y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se encargan de la obra del ramal de conexión entre Langosteira y el Eje Atlántico.

El nuevo ramal, de vía única, tendrá 6,7 kilómetros y discurrirá de forma subterránea a lo largo de 5,3, a los que se suman otros 2,1 para las galerías de evacuación de los tres túneles del trazado. El túnel 1 (discurre entre Suevos y Vío, tiene una longitud de 3,7 kilómetros y es el más largo de los tres) representa más del 55% del recorrido total del enlace ferroviario del puerto con la red general.

La excavación de estos túneles se desarrolló mediante la técnica del Nuevo Método Austríaco, consistente en el arranque del material con técnicas de voladura y excavación con medios mecánicos y aplicando sostenimientos flexibles. 