Alberto Varela, investigador en la UDC | “Siempre se va a poder vincular una información a un mapa”

El coruñés Alberto Varela García, investigador del Citeec Cedida

Desde que Alberto Varela García (A Coruña, 1973) entró en la Escuela Técnica de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos allá por 1991, la Universidad de A Coruña no ha parado de crecer. También lo han hecho sus centros de investigación, algunos de ellos con varios reconocimientos a nivel nacional e incluso internacional por su talento académico. Es el caso del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (Citeec), del que Varela forma parte casi desde su inauguración.

En estos más de 25 años, el centro herculino ha sido el escenario de proyectos en los que llueve con intensidad a escala real o donde los materiales son sometidos a presiones insoportables. También es el lugar perfecto donde fabricar hormigones que cierran sus propias grietas o plásticos que sirven para pavimentos sostenibles.

Todos ellos y muchos más se han podido realizar gracias a los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Como parte del día mundial de esta herramienta –que se conmemora el próximo jueves, 20 de noviembre– desde el Citeec han organizado diferentes actividades divulgativas a lo largo de este mes para difundir el valor de unos sistemas cuya importancia, según el ingeniero de la UDC, trasciende a lo académico y sirve “para mejorar los servicios del ciudadano”.

“Estos sistemas son una tecnología fundamental para hacer cualquier tipo de gestión, desde planificaciones urbanas o de pequeñas y grandes infraestructuras. Siempre se va a poder vincular una información a un mapa”, expone el investigador.

Las actividades

La primera de las actividades, que se celebró el pasado jueves, estuvo centrada en la figura de Domingo Fontán, geógrafo y autor del primer mapa científico de Galicia, además de pionero de la cartografía moderna. “Era el año 1817, no había ningún tipo de tecnología y una persona se embarca en una ilusión: hacer un mapa con detalles espectaculares del territorio gallego”, cuenta Alberto Varela.

La segunda jornada de actividades, que se celebrará el próximo jueves con motivo de la efeméride, llevará por título ‘SIG aplicado en los proyectos de I+D+i del Citeec’ y contará con la participación de personal investigador de diferentes grupos de la UDC.

Allí, presentarán algunos de los nuevos proyectos que tiene entre manos el centro de investigación, desde “iniciativas en las que se muestra la demanda de viajeros en las paradas de autobús, aplicando técnicas geoespaciales, hasta análisis sobre la movilidad blanda, basada en desplazamientos peatonales o en bicicleta en A Coruña”, dice el académico del Citeec.

Entre muchos otros, también “se va a presentar una herramienta física que permite realizar un análisis de los incendios forestales con el objetivo de identificar aquellas zonas quemadas y, a partir de ese conocimiento, mejorar la prevención”, sentencia el investigador del Citeec Alberto Varela.