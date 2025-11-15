A dos accidentes por día: la cifra casi imposible de rebajar

Accidente en la rotonda del Pavo Real, uno de los puntos más conflictivos de la ciudad Quintana

Esta semana, los vecinos de Los Rosales se manifestaron para demandar más seguridad vial, asegurando que los coches no respetan la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, pero la Policía Local señala que la media recogida en los controles es de 34 por hora. De hecho, Los Rosales fue de los primeros barrios de la ciudad en establecerse la Zona 30 y a lo largo de los años se han mejorado las medidas de seguridad, con señalización y badenes, como en toda la ciudad. Sin embargo, estas mejoras no tienen un efecto apreciable porque la media de siniestralidad en A Coruña se mantiene en torno a dos accidentes al día.

La única vez en la que se rompió esta media fue en 2020, con el estallido de la pandemia y las consabidas restricciones a la movilidad y solo se registraron 694 accidentes. Pero la media tampoco estaba muy alejada de lo habitual, puesto que es de 1,9 accidentes al día. En 2024 se consideró un éxito contabilizar 758 siniestros, porque había que remontarse a la memoria policial de 2012 para encontrar una cifra menor: 748. Sin embargo, para el hombre de a pie (o para el conductor) es difícil percibir una mejora entre ese año y 2018, cuando fueron 990 los siniestros. De 2,07 accidentes al día a 2,71 no parece haber tanta diferencia.

Lesionados

Pero los expertos en tráfico apuntan que no solo se trata de reducir los accidentes, sino conseguir que estos sean lo más leves posibles. En este sentido, se han conseguido avances: el año pasado fueron 275 los siniestros en los que se registraron heridos, la misma cifra que durante la pandemia, lo que parece apuntar a que las medidas de calmado de tráfico, que los sucesivos gobiernos locales han implantado sin importar su color político, han funcionado.

La lista de calles que registran más incidentes no ha cambiado tampoco en los últimos ejercicios

Además, también ha caído el número de heridos graves con respecto a hace diez años, lo que también es un factor importante. El año pasado fueron 32, mientras que en 2014 fueron 61. Una reducción de casi el 50% parece significativa.

Las 10 principales

Una de las cosas que no han cambiado es dónde se producen estos accidentes. Y parece que no cambiarán a menos que ocurra algún cataclismo, porque las diez principales vías de la ciudad, donde se acumula más del 30% de accidentes, son las más transitadas. Naturalmente, a todo el mundo le viene a la cabeza Alfonso Molina, pero las estadísticas municipales, que solo recogen el tramo más urbano de la AC-11, lo sitúan en segundo lugar por detrás de la ronda de Outeiro, la vía más larga de la ciudad, que la atraviesa de este a oeste. También figuran en esta lista de forma prominente la avenida de Arteixo, la de Finisterre, la de Juan Flórez, y una mucho menos transitada por el público en general, la de Severo Ochoa, que recorre gran parte del polígono de A Grela, con mucho tráfico pesado.

Pero la Zona 30 o los badenes solo funcionan hasta cierto punto. Los responsables de tráfico saben que la única manera de reducir de forma significativa la siniestralidad es reducir también el número de vehículos en circulación. Y en esto, hay datos que apuntan a un descenso de tráfico en general, según los últimos datos del mapa de ruido de la ciudad. Sin embargo, para estar seguros del cambio, habrá que esperar un par de años.