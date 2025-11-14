Rosalía en la Ciudad de Cristal

Rosalía, en un momento del concierto que ofreció en el Coliseum en 2022 Javier Alborés

Lo maravilloso del columnismo local es que uno puede ignorar las grandes cuestiones del momento y centrarse en los asuntos minúsculos, que son mucho más atractivos. ¿A quién le apetece opinar sobre el fiscal general del Estado o la separación de los Javis si puede escribir sobre las aceras de los Cantones? No hay color.

El único problema de esta magnífica teoría que me acabo de inventar es que, siendo Coruña la ciudad que es, no siempre podemos escapar de los grandes debates nacionales. Así que, en flagrante contradicción con el primer párrafo, aquí me tienen, a punto de teclear un artículo sobre Rosalía, que está ahora mismo en pleno subidón promocional de su último disco y sale en la tele más que Miguel Ángel Revilla.

Más allá de los análisis armónicos, filológicos, metafísicos y hasta teológicos que he leído sobre Lux —arenas movedizas en las que, desde la levedad que me caracteriza, jamás me atrevería a chapotear—, a mí lo que más gracia me ha hecho del último disco de la catalana es que en la canción titulada Reliquia haya incluido un ligero guiño a Coruña: “En Japón lloré y mis pestañas deshilé. Y en la Ciudad de Cristal fue que me trasquilé”. Japón sólo hay uno, pero Ciudad de Cristal también sólo hay una y la patente es nuestra. La cita hace referencia —según cuentan los rosaliólogos en podcasts y otras elevadas tribunas— a un concierto de la Motomami en el Coliseum en julio de 2022 en el que, mientras simulaba que se cortaba un mechón, sin querer le pegó un tajo muy real a su larga cabellera.

Habrá quien sostenga —y seguramente con toda la razón— que esta mención es sólo una minucia en un trabajo con 18 temas, pero a los agradecidos inquilinos de la Ciudad de Cristal no deja de hacernos ilusión que Rosalía se acuerde de nosotros justo cuando otea el mundo desde lo alto del tinglado mediático e internáutico. Nos devuelve a 2001, cuando el gran Manu Chao clavó en todas las radios su consigna: “Me gusta La Coruña, me gustas tú”. Sí, ya sé que a Chao también le gustaba Malasaña, e incluso Guatemala, pero cada uno arrima el ascua a su sardina. Y de ascuas y sardinas en Coruña algo sabemos.

Para saborear con calma las nuevas composiciones de Rosalía habrá que dejar que corra el tiempo y que se esfumen las loas que comparan su obra con las partituras de Mozart o las que la quieren convertir, junto a Felipe II, en la defensora universal de la fe. Si uno ignora los excesos del márketing y la palabrería de los fans, lo que queda es un estupendo disco pop. Ni más ni menos.

Mientras no llega ese momento, en Coruña pinchamos Reliquia en bucle y le aconsejamos a Rosalía que no se haga mala sangre con las bobadas que regurgitan los supremacistas catalanes. Andan escocidos porque en Lux ha puesto a cantar en español a la Escolanía de Montserrat. Semejante afrenta a las esencias mismas de Cataluña no se veía desde que en la gala de los Goya del 2019 interpretó su gloriosa versión del Me quedo contigo —obra cumbre de Los Chunguitos— junto al Cor Jove de l’Orfeó Catalá.

Si yo tuviese que elegir la canción más coruñesa del repertorio de Rosalía sería precisamente ese Me quedo contigo, donde proclama: “Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay, amor, me quedo contigo. Si me das elegir entre tú y la gloria, para que hable la historia de mí por los siglos, ay, amor, me quedo contigo”. Para mí que esa declaración de amor incondicional debería ser el himno oficioso de nuestro Deportivo —porque, pudiendo ser del Dépor, quién quiere 15 Copas de Europa—, pero los del Betis se me han adelantado y ya la ponen a todo volumen en el Benito Villamarín antes de cada derbi.