¿Por qué A Coruña suele 'esquivar' los peores efectos de las borrascas?

Un momento de calma, tras el paso de la borrasca ‘Claudia’ por A Coruña Quintana

No suele ser novedad que A Coruña encadene varios días seguidos de lluvia en pleno mes de noviembre. Tampoco que dé la bienvenida a sucesivas borrascas atlánticas. Y es que, mientras en otros puntos de la geografía española saltan las alarmas cada vez que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de alguno de estos fenómenos, en la urbe herculina solo hay que alarmarse si uno se olvida del chubasquero o el paraguas en casa. Esto principalmente se debe a dos motivos.

Por un lado, a un tipo de costumbrismo y optimismo gallego bajo el refrán de “nunca choveu que non escampara”. En segundo lugar, a que la ciudad coruñesa, a pesar de su evidente exposición al mar, no suele ser de las urbes gallegas más afectadas por la presencia de estos fenómenos. Pero, ¿cuáles son las razones por las que A Coruña suele ‘esquivar’ las peores consecuencias de las borrascas atlánticas?

Según Rafael Sánchez, meteorólogo de la delegación de Galicia de la Aemet, esto se debe principalmente a que “este tipo de fenómenos suelen afectar de forma más notoria a la parte más occidental de la provincia”, en este caso, localizaciones del litoral de la Costa da Morte.

“A Coruña, por su posición geográfica, está un poco más abrigada que otros puntos de la comunidad y, de esta forma, los vientos del suroeste, que son los que traen mayor precipitación, cuando llegan a la ciudad ya han perdido recorrido y lo hacen más secos”. No obstante, sí puede afectar en localizaciones “no tan abrigadas” del entorno coruñés, como Alvedro, donde “llueve bastante más que en la ciudad”, incide el meteorólogo.

Tampoco el viento

Esta característica que evita la entrada de fuertes lluvias, afecta de forma similar al viento, aunque, al tratarse de un aspecto meteorológico más variable, puede ser más intenso o menos según el punto de la ciudad.

Aun así, todo depende del viento que sople. “Estos días tenemos vientos del sur, por lo tanto, la ciudad no recibe mucha lluvia, al menos con respecto a otras zonas del sur y del oeste que están orientadas a esos vientos. Sin embargo, si tuviésemos vientos con otra dirección (sobre todo oeste y noroeste) que son vientos más húmedos y orientados al mar, la cosa sería totalmente diferente”, apunta Brais Aldao, responsable del proyecto de meteorología independiente ‘MeteoBrais’.

No obstante, esto no significa que A Coruña no haya recibido, a lo largo de la historia, los peores efectos de alguna que otra borrasca. Una de las más importantes aterrizó en la ciudad en 1984 bajo el nombre de ‘Hortensia’. El temporal y sus vientos huracanados provocaron la muerte de un vecino tras ser alcanzado por una teja. Cuatro décadas antes, otro temporal también causó grandes estragos en la urbe, por las rachas de hasta 160 kilómetros por hora.