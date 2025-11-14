Los pisos de la Xunta, rumbo a 2028: los cinco proyectos de la ciudad ya están en marcha

Solar de Rey Abdullah donde la Xunta construirá pisos públicos Patricia G. Fraga

El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de primer orden para muchos españoles debido a los elevados precios registrados en los últimos años. Esto ha provocado que este asunto se haya colado con fuerza en la agenda política. En el caso de A Coruña, la Xunta ya tiene en marcha cinco proyectos para construir nuevos pisos.

En una reciente respuesta ofrecida a la diputada Mercedes Queixas (BNG) en el Parlamento gallego, el Gobierno gallego detalla que la Sociedade de Vivenda, Vipugal, ya ha iniciado los trámites administrativos para contratar la redacción de tres de los cinco proyectos para crear estas viviendas..

En la calle Emilio González López, en Os Rosales, están previstas 58 y en Rey Abdullah, 11. En ambos casos, los contratos ya están formalizados con las empresas adjudicatarias.

La otra iniciativa diseñada por el Ejecutivo autonómico se desarrollará en la calle Pedro Fernández, en unos terrenos ubicados en las proximidades del puente de A Pasaxe. Discurre un poco más despacio que las anteriores. En este caso, en el que se pretende la ejecución de un total de 30 pisos, la Xunta ya ha adjudicado la redacción de la documentación técnica del proyecto y ahora solo queda pendiente la formalización del contrato con el adjudicatario.

Tres años

La estimación del Ejecutivo autonómico es que estas viviendas estén construidas en 2028. Según sus cálculos, “los proyectistas cuentan con un plazo de cinco meses para la redacción, paso previo a la licitación de la obra”. Mientras que el tiempo estimado para la ejecución de las obras asciende a un total de 19 meses.

El Gobierno que preside Alfonso Rueda también indica en la respuesta parlamentaria que el 19 de junio se firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de A Coruña para la cesión de estas parcelas y que estas actuaciones cuentan con “una inversión prevista de 19 millones de euros”.

Las otras dos actuaciones también están en marcha. La más importante es el nuevo barrio de Monte Mero, que contará con cerca de 4.000 viviendas, de las que el 80% serán de protección ofiicial y el 20% restante, de venta libre.

Esta iniciativa se encuentra sometida al trámite de evaluación ambiental, en el que se valorará posibles impactos. El ámbito contará con una superficie total de 402.520 metros cuadrados.

La ordenación propuesta incluye viviendas de tres tipologías diferentes: de baja, media y alta densidad. En el caso de esta última, se dispondrán en manzanas asociadas al vial principal perimetral del ámbito, de carácter puramente urbano.

Pendiente de inicio

Otro de los proyectos previstos para abordar el problema de la vivienda es la rehabilitación de cuatro inmuebles ubicados en un edificio de la calle San Andrés. Se dedicarán a alquiler accesible a menores de 36 años. Los trabajos ya están adjudicados, aunque todavía no han comenzado la obra.

La actuación está presupuestada en dos millones de euros y tendrá una duración estimada de 15 meses. 