“Luces y sombras” entre usuarios y vecinos por el cambio de tres trenes en A Coruña

Cuando Renfe decide modificar, bien sea temporalmente o de forma definitiva, alguna de sus frecuencias, no suele recibir una respuesta de forma unánime. Es el caso, por ejemplo, del nuevo cambio en tres rutas que prestan servicio en el Eje Atlántico. De esta forma, a partir del próximo 14 de diciembre se verán afectados los servicios entre Vigo y A Coruña de las 17.35 horas, que se retrasa cinco minutos, y el de las 19.35 horas, que se demora nueve. El tercer servicio modificado corresponde al último tren de media distancia que sale desde A Coruña, y que parte hacia Vigo, que pasa de salir a las 21.25 horas a hacerlo a las 21.40.

En este sentido, estos nuevos horarios generan, de nuevo, “luces y sombras” entre los usuarios recurrentes. Sobre todo, por el último desplazamiento de media distancia con origen A Coruña. “Es positivo que se retrase unos minutos por la gran demanda tardía de estudiantes, trabajos con jornadas partidas y empleados de comercios”, explican desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia. Y es que, cabe destacar que el último servicio de media distancia de Vigo sale a las 21.50 horas y desde Santiago, a las 22.58.

No obstante, la modificación del horario no era la noticia que esperaban desde la asociación de usuarios: “Desde las 18.00 a las 21.00 horas no hay ningún servicio de media distancia. Celebramos a quien beneficie, porque hay demanda, pero no responde a la necesidad de aumentar el número de frecuencias en la que en 2024 fue la línea ferroviaria de media distancia más usada en todo el país”, dicen.

Los vecinos de la avenida del Ferrocarril y Lonzas, sin embargo, ven con mejores ojos esta modificación, pero no precisamente por prolongar los servicios. Y es que, los viandantes que transitan por los aledaños de la estación de tren tienen que sufrir a diario cómo, en horas punta, el colapso en la avenida y en los accesos es total. Sobre todo a las 21.00 horas, cuando coinciden dos trenes. Por un lado, el AVE que llega a la urbe herculina a las 20.54 horas y, por otro, el media distancia que llega a las 20.57 y que, con este nuevo horario, se retrasa a las 21.06, lo que podría ayudar a controlar el caos de coches en la terminal.

“Lo que tienen que hacer es poner multas, una vez que lo hagan, se termina por completo el asunto. Todos queremos recoger a los nuestros en la puerta pero no siempre se puede”, apunta Alejandra González, presidenta de la entidad vecinal.