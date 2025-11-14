La Navidad de A Coruña llega a todos los barrios: tres millones de luces y dedicatoria al Dépor

Alumbrado de Navidad en O Parrote Patricia G. Fraga

A Coruña ultima los preparativos para encender su Navidad. Con casi tres millones de luces led, el Ayuntamiento promete que la 'magia' llegará a los diez distritos de la ciudad. El acto oficial de encendido tendrá lugar el viernes 28 de noviembre en la plaza de María Pita, donde el exdeportivista Bebeto será el encargado de pulsar el botón.

A falta de dos semanas para esta cita, el Gobierno local continúa con la instalación de los arcos luminosos y motivos festivos que se repartirán por los barrios. La alcaldesa, Inés Rey, anunció este viernes que el alumbrado contará con 2,8 millones de luces led, lo que conllevan una inversión anual de 770.000 euros. Entre las figuras más llamativas, además de la tradicional esfera luminosa de La Marina y el árbol trasladado del Obelisco a O Parrote, la calle Real y la plaza de Azcárraga recuperan los clásicos techos de luz.

Los accesos a la ciudad también darán la bienvenida a los conductores con motivos navideños. Es el caso de Alfonso Molina: a bordo del barco 'Atalaya' se instalarán motivos luminosos con los Reyes Magos. Otro símbolo de A Coruña, la fuente de Cuatro Caminos, rendirá homenaje al Real Club Deportivo de La Coruña, ya que la iluminación de la fuente, en forma de paraguas, será con luces blancas y azules.

La alcaldesa hizo especial hincapié en que el principal compromiso del Gobierno local de cara a esta Navidad era dar respuesta a las peticiones de cada distrito con respecto a la distribución de las luces: "“Ao longo deste último ano, nos encontros informativos que estamos a manter coa veciñanza nos centros cívicos, escoitamos as demandas ao detalle. Sendo conscientes da dificultade de chegar a cada rúa da Coruña, estamos a tentar que o alumeado esté repartido da forma máis equitativa posible, con luces en todos os barrios, porque non só contribúen a dinamizalos en termos comerciais, senón a darlles máis vida e alegría nestas datas tan especiais”. Por ello, las luces están instalándose en los diez distritos, desde los más céntricos a los periféricos.

El Gobierno municipal prevé instalar casi 560 arcos luminosos en las calles de la urbe. La mayor parte de ellos, a lo largo de los recorridos más transitados y poblados de cada barrio. A los arcos se sumarán cientos de motivos navideños y detalles luminosos más pequeños, que se habilitarán en los báculos de alumbrado público. Volverán a ser visibles los techos de luz en espacios más abiertos, como la plaza de España o la plaza de San Vicente. En total, este tipo de alumbrado llegará a 43 espacios públicos.

Además, se instalarán tendidos de luz en forma de paraguas en puntos como la plaza Elíptica de Los Rosales, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle, entre otras ubicaciones. También habrá techos de luz, semejantes a guirnaldas luminosas de largo recorrido, en parte de la ciudad como Capitán Troncoso y la calle Santo Domingo, entre otras.