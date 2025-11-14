Mi cuenta

A Coruña

La Compañía de Tranvías y Unicef se alían para promover la solidaridad en A Coruña

Redacción
14/11/2025 15:34
Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías de La Coruña, y María Montalvo, presidenta de Unicef Comité Galicia.

Un año más, la Compañía de Tranvías de La Coruña colabora con Unicef para dar a conocer entre los coruñeses su campaña divulgativa 'Enciéndete por los derechos de la infancia', que tiene como objetivo poner el foco sobre la desnutrición que amenaza a millones de niños en el mundo y que puede mitigarse con los sobres de alimento terapéutico que Unicef distribuye en más de 130 países y territorios gracias al apoyo de sus socios. Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre, y ha sido fruto de un acuerdo entre Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías de La Coruña, y María Montalvo, presidenta de Unicef Comité Galicia.

Así, desde este viernes y durante los próximos diez días, las personas viajeras del transporte público municipal coruñés se encontrarán cartelería y otros elementos informativos en el interior de los buses con un código QR que les dará acceso al contenido sobre la labor que desarrolla Unicef. Y es que el Día Mundial de la Infancia busca llamar la atención sobre la situación de los niños y niñas más desfavorecidos, además de dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

Tranvías actualiza la app para saber cuándo llega el autobús

Más información

Unicef es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la organización líder en la defensa y promoción de los derechos de los niños y las niñas a nivel global. Trabaja en más de 190 países y territorios para garantizar que todos los niños, especialmente los más vulnerables, vean cumplidos sus derechos fundamentales: crecer sanos, ir a la escuela, vivir protegidos y tener igualdad de oportunidades, explican desde la Compañía de Tranvías.

