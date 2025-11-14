La artista Loiuse Ward, que se incorpora al CICA de A Coruña UDC

La artista británica Louise Ward Morris acaba de incorporarse al Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña, en el marco del programa de residencias de Tabacalera Centro de Arte, gestionado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

Durante seis meses, Morris colaborará con los grupos de investigación UDCSólidos (Química del Estado Sólido y de Materiales) y Liste (Laboratorio de Investigación de Sistemas para la Transición Energética), explorando la relación entre arte, ciencia y tecnología a través del proyecto que lleva como nombre "O espexismo dixital".

La artista, residente en Barcelona desde hace año y medio, está especializada en nuevos medios, por lo que su investigación se centrará en la materialidad de la imagen digital, experimentando con cristales líquidos, vidrio y materiales reciclados de pantallas electrónicas. Su objetivo es revelar la "belleza oculta de los componentes que hacen posible las imágenes emitidas desde las pantallas que empleamos cada día".

“La calidad y la estética de la imagen digital nacen de los materiales que la hacen posible. En el CICA quiero entender esa materia y crear nuevas esculturas a partir de ella”, explica.

Morris trabaja con los materiales más minúsculos que forman los dispositivos y con la construcción de circuitos, experimentando distintos procesos para elaborar sus piezas artísticas.

Su estancia culminará con la creación de varias obras que se presentarán en una exposición en Madrid, en la que participarán el resto de artistas seleccionados en el programa.

Para Morris, esta residencia representa una oportunidad de intercambio interdisciplinar y cultural: “En el CICA puedo compartir ideas con el personal investigador y aprender otras formas de mirar el mundo. Compartir diferentes perspectivas puede ampliar las investigaciones de todos. El arte y la ciencia tienen mucho en común: ambas parten de la curiosidad y del deseo de descubrir”.

Morris también subraya la relevancia del intercambio geográfico en este programa. Para ella conocer Galicia y descubrir su cultura y lengua es “un desafío”: “El paisaje es tan diferente en contraste con el que conozco de Barcelona que un camino por la costa ya es inspirador”, añade.

En 2024, el centro de investigación organizó la primera edición del CICA Gallery, una residencia en la que participaron cinco artistas en colaboración con algunos grupos de investigación para desarrollar una muestra de la que salieron obras premiadas, como la pieza de cerámica elaborada por la artista coruñesa Verónica Moar, que acaba de recibir el prestigioso premio Jingdezhen de China.