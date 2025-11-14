Hostelería, turrones, menaje y licores: estos son los puestos del mercadillo navideño de María Pita

María Pita iluminada por las luces de Navidad Cedida

La plaza de María Pita acogerá estas navidades el que pretende ser el gran reclamo de las fiestas. Un mercadillo navideño de estilo centroeuropeo estará operativo entre el 28 de noviembre y el 2 de enero de 2026. El plazo de inscripción para comerciantes y hosteleros está en proceso, pero hasta ahora, según informan fuentes municipales, ya hay 38 negocios que estarán presentes en el mercado.

De estos casi 40, diez son negocios de hostelería. El resto, comercio y artesanía: dulces, licores, juguetes, madera, turrones, menaje, joyería, decoración y alimentación. La cifra, no obstante, es provisional, ya que sigue habiendo incorporaciones y se prevé que el mercadillo abra al público con un total de cincuenta locales.

Los puestos abrirán todos los días, aunque el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, el horario podría modificarse. El horario será de 17.00 a 22.00 horas de lunes a jueves; de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos; y de 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 los domingos y festivos.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró este viernes que "tenemos puestas muchas expectativas puestas en este mercado. Hay presión al respecto y esperamos cumplir con las expectativas, porque hemos trabajado mucho en este mercadillo".