José Saramago, junto a Francisco Vázquez, hace 25 años en A Coruña GAGO

De auténtico lujo fue la nómina de invitados al seminario organizado por la Fundación Airtel que se celebró hace 25 años en el hotel Finisterre. José Saramago, Fernando Savater e Ignacio Ramonet fueron algunas de las figuras que convirtieron por un día a A Coruña en la capital mundial de la cultura, tal y como informó El Ideal Gallego en su edición del 14 de noviembre de 2000. En 1975 se inauguraban varios alumbrados en diferentes zonas, como A Pasaxe, Os Mallos o los jardines de Méndez Núñez. En 1950, hace 75 años, el Deportivo regresaba de Alcoy con una victoria por la mínima gracias al solitario gol de Rafael Franco y a las paradas de Juan Acuña. En 1925, varios vecinos fueron multados por verter aguas residuales a la vía pública.

Martes, 14 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Saramago, Savater y Ramonet, en un foro en el hotel Finisterre

A Coruña se convirtió ayer, 14 de noviembre de 2000, en la capital mundial de la cultura gracias a la presencia de figuras de gran relieve. José Saramago, Fernando Savater e Ignacio Ramonet, entre otros, participaron en el hotel Finisterre en un seminario organizado por la Fundación Airtel en el que se analizó el futuro de las comunicaciones y el proceso de la globalización. Saramago analizó el por qué, el para qué y el para quiénes del fenómeno de la globalización. Al acto asistieron diversas personalidades, entre las que se encontraban el conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela, y el alcalde, Francisco Vázquez.

Por otra parte, una colisión múltiple en la salida de la A-9, en la que se vieron implicados ocho vehículos, provocó un nuevo colapso en los accesos a la ciudad. Pese al carácter espectacular del siniestro, que se produjo a las nueve y media de la mañana, no hubo heridos de consideración, aunque sí se registraron importantes retenciones.

Viernes, 14 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Nuevo alumbrado en Los Mallos y Méndez Núñez

Hoy, 14 de noviembre de 1975, serán inaugurados en Los Mallos los nuevos puntos de luz, si se cumplen los rumores que señalan la visita del alcalde, Jaime Hervada, a esa zona. El recorrido que se prevé para la jornada de hoy dará comienzo en la antigua carretera del Pasaje, a la altura de los Padres Pasionistas, donde se inaugurará un nuevo alumbrado. A continuación, la comitiva municipal se trasladará a Los Mallos, donde se encenderán también las nuevas luces y, por último, el alcalde comprobará el funcionamiento de unos nuevos aparatos reguladores de alumbrado instalados en los jardines de Méndez Núñez.

En clave cultural, “que, si podedes, olledes” es el consejo que, en el catálogo y en verso, nos da Rafael Dieste a quienes tengamos el propósito de ir a la exposición que esta tarde inaugura Xosé Díaz en la galería Mestre Mateo, donde ya expuso el pasado año 1974 y donde este año 1975 vuelve a probar suerte, esta vez con óleos y tapices.

Martes, 14 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Acuña, decisivo en el triunfo coruñés en Alcoy

El Deportivo, continuando su marcha ascendente, ha conseguido en el Collao su cuarta victoria consecutiva al vencer al Alcoyano por 1 a 0. Figuras destacadas del bando coruñés fueron Moll, Botana, Ponte y Acuña. El guardameta coruñés realizó frente a los alcoyanistas tres o cuatro paradas de su peculiar estilo, que fueron decisivas para el resultado final. Rafael Franco fue el autor del gol que proporcionó la victoria al conjunto deportivista, con la que nuestro club se sitúa en sexto lugar de la clasificación general.

Por otra parte, se ha confirmado desgraciadamente la noticia del naufragio del bou ‘María Luisa’, hundido en la noche del 9 al 10 del actual mes de noviembre de 1950, con sus dieciséis tripulantes cuando se dirigía a Vigo, de regreso de la pesca. Hasta ayer, 13 de noviembre de 1950, habían aparecido cinco cadáveres.

Sábado, 14 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Multas de 50 pesetas por verter aguas residuales

En vista de que los propietarios de las casas números 12, 14, 29, 31, 34, 36, 40, 42 y 44 de la carretera del Pasaje, señores don Alonso Seijo Vidal, don Claudio San Martín, don Andrés López, don Vicente Varela Lema, doña María Portela y don Francisco Lago, no han dado cumplimiento a la providencia anteriormente dictada, puesto que las aguas residuales de dichas fincas siguen vertiendo en las cunetas de la vía pública, el alcalde, señor Casás, ha impuesto a los respectivos propietarios multas de 50 pesetas.

Además, la Alcaldía de la Coruña pretende el establecimiento de una Exposición de reliquias de las mujeres ilustres de Galicia. El primer paso será hoy, 14 de noviembre de 1925, en el despacho del alcalde, donde se inaugurará una vitrina con un autógrafo de la condesa de Pardo Bazán y el último libro que leyó aquella ilustre escritora.