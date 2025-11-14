El Chuac inaugura una exposición para concienciar sobre la diabetes en niños y adolescentes

El equipo de Endocrinología del Chuac, junto a representantes de Anedia, presentan la exposición Chuac

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Diabetes, este viernes 14 de noviembre, la asociación Anedia (asociación de niñas, niños y gente nueva con diabetes de Galicia) traslada al hall del Hospital A Coruña una serie de fotografías con las que se pretende dar visibilidad a la afectación que la diabetes melitus causa en niños, además de adolescentes, así como resaltar que con los cuidados y precauciones oportunas, pueden desarrollar una vida normal y practicar los deportes y actividades propias de esas edades, que afecta en Galicia a 5 de cada 1.000 niños.

En cifras globales, el 14% de la población española padece diabetes, lo que supone casi 6 millones de personas. Y tanto la incidencia de la diabetes tipo 2, a más prevalente, con un 90-95% de casos, como de la diabetes tipo 1, no deja de crecer.

En ambos casos, el control glucémico es determinante para mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen, explican desde el Chuac. Para conseguirlo, en los últimos años está produciéndose una revolución en cuanto a innovaciones terapéuticas y dispositivos tecnológicos que permiten que las personas con diabetes lleven una vida normal.

"No hay que olvidar que es una enfermedad crónica y no es fácil convivir con ella", comentan desde el servicio de Endocrinología. Conseguir reducir el impacto de la enfermedad además de asegurar una adecuada asistencia sanitaria, requiere de acciones de prevención y promoción de la salud sobre los factores determinantes de la enfermedad y una adecuada educación en los pacientes para minimizar sus repercusiones cuando ya está presente, comentan.

Considerada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), si no se controla de forma adecuada la diabetes puede producir complicaciones asociadas muy graves: enfermedades cardiovasculares, trastornos renales o retinopatía diabética con pérdida de visión son algunas de las patologías que hacen más dependientes a las personas que las padecen.

Con todo, los relevantes avances científicos son esperanzadores. Por una parte, tratamientos más fisiológicos, no dirigidos exclusivamente a reducir los niveles de glucosa, sino a trabajar en todo lo que supone la diabetes, la resistencia a la insulina, la inflamación, y, por otro, mejoras a nivel técnico de los dispositivos, hasta ahora más utilizados en diabetes tipo 1, pero que están entrando de lleno en la diabetes tipo 2.

Entre estos dispositivos se encuentran los sensores de glucosa, aparatos que miden de forma constante los niveles de esta y avisan con una alarma cuando se va a llegar a un nivel peligroso, las bombas de insulina, y más recientemente el desarrollo de sistemas integrados que unen la propia bomba con un sensor, y son la evolución hacia el páncreas artificial.