A Coruña

El aeropuerto de A Coruña supera el millón de pasajeros anual en su mes 'fantástico'

Octubre registra los mejores datos de todo 2025

Lara Fernández
Lara Fernández
14/11/2025 12:27
Pasajeros a las puertas de la terminal de Alvedro
Pasajeros a las puertas de la terminal de Alvedro
PATRICIA G. FRAGA

El aeropuerto de A Coruña ha superado la barrera del millón de pasajeros. Y lo ha hecho en un mes de octubre que registró unos datos sin precedentes en lo que va de año. Más de 116.600 personas pasaron por Alvedro el pasado mes, según las estadísticas de AENA publicadas este viernes. Una cifra un 10,4% superior a la cosechada en octubre de 2024. Y no solo eso, sino que fue el mes con mayor número de pasajeros en todo 2025.

En cuanto al acumulado del año, la terminal coruñesa alcanzó entre enero y octubre un total de 1.077.187 viajeros, un 4,3% más que en el mismo periodo del año pasado. Alvedro es el único aeródromo gallego que ha tenido un octubre positivo. Lavacolla continúa instalada en el declive y, con 276.814 pasajeros, cayó un 9,3%. Peinador, por su parte, recortó distancias: 90.567 viajeros, un 0,6% menos.

En lo que va de año, la terminal viguesa logró registrar 921.629 viajeros, un 5,2% más que en 2024. Los 2,7 millones de pasajeros de Santiago, no obstante, se traducen en un desplome de nada más ni nada menos que un 12%.

