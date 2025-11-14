Arte y medicina, dos caras de la misma moneda en A Coruña: “Hace falta oído para escuchar a Coldplay”

El otorrinolaringólogo Juan Carlos Vázquez Barro Patricia G. Fraga

Rosalía, Beethoven o Bob Dylan puede parecer que no tienen nada que ver con la ciencia. Pero el arte, más allá de su poder terapéutico, se presenta como el antídoto contra la falta de empatía médica. Cómo lo explica Juan Carlos Vázquez Barro, jefe de Otorrinolaringología y responsable de docencia pregado en el Chuac, que este jueves dio una charla titulada ‘Hace falta oído para escuchar a Coldplay’ a más de cien alumnos en la tercera ‘Jornada Medicina y Humanismo’, organizada por la Fundación María José Jove.

¿Falta un plus de humanidad en la medicina?

Sí, yo creo que en todo. Cada vez somos más individualistas y estamos más en lo nuestro.

¿Y el arte puede ser la cura?

Sí, yo creo que sí. No es que nosotros seamos expertos en eso, tenemos también nuestras faltas. Pero nos ayuda. Si nos relacionamos con el arte somos más propensos a la empatía y a establecer buenas relaciones con los demás, que a veces es difícil.

Ciencia y arte pueden parecer disciplinas alejadas, ¿lo son?

Son dos aspectos complementarios. Nosotros llegamos al conocimiento a través de la ciencia, pero a través de la emoción también se llega a determinados aspectos de la realidad que no podemos verbalizar. Yo creo que nos humaniza y nos hace ser más empáticos, tener más en cuenta a los demás.

¿Cuál es su pasión artística?

Tengo muchas, pero quizás tendría que decir la música.

¿Cómo la aplica en la consulta?

La música me ha llevado a conocer aspectos completamente desconocidos para mí. Lo que nos pasa en la consulta es que no es tenemos mucho tiempo, pero de vez en cuando encontramos a alguien que tiene este tipo de emociones, que por lo que sea salen en la consulta. Y ahí se establece también una muy buena comunicación.

Otorrino y sonido no se pueden separar...

La percepción musical, evidentemente, está relacionada con la percepción del sonido. Sobre todo porque en el oído hay unas células, que son maravillosas, que nos permiten escuchar. Nos permiten otras muchas cosas, como, por ejemplo, aislarnos del ruido. Esto lo hace el cerebro, pero a través de unas células que tenemos en el oído.

Por eso dice que hace falta oído para escuchar a Coldplay.

Sí, es que hace falta oído para escucharlos. Las canciones de Coldplay tienen además un fondo humanístico importante. Si uno se pone a indagar, detrás de las canciones hay otras realidades que no se ven a primera vista.

Igual este año tendría que cambiar Coldplay por Rosalía...

Sí, evidentemente (ríe). A Rosalía hay que oírla.

¿Qué banda sonora le acompaña en su día a día como médico?

Por un lado, la música clásica, Beethoven. Por otro, la música popular, Bob Dylan, los Beatles... Y últimamente por el show y por todo lo que implica también Coldplay. Entre otros muchos.