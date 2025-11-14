Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña rinde homenaje a las víctimas de siniestros viarios

El acto institucional tuvo lugar en la Estación de Autobuses

Redacción
14/11/2025 17:27
Acto de recuerdo de las víctimas de siniestros viarios
Acto de recuerdo de las víctimas de siniestros viarios
Andy Perez

El Ayuntamiento de A Coruña celebró la mañana del viernes un acto en recuerdo de las víctimas de siniestros viarios en la entrada del Servicio de Movilidad de la Estación de Autobuses. La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz Vázquez, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, participaron junto a representantes de la Dirección General de Tráfico, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, 061, CHUAC y de la asociación Stop Accidentes. 

Durante el acto, Jeanne Picard, delegada de Stop Accidentes en Galicia, dio lectura al manifiesto de la entidad. Posteriormente se guardó un minuto de silencio y se realizó una ofrenda floral en el árbol plantado en memoria de las víctimas, donde también se colocaron mensajes personales. 

“Construir una ciudad segura también es garantizar que todas y todos podamos desplazarnos sin miedo”, afirmó Noemí Díaz. Por su parte, Montserrat Paz destacó que “cada siniestro es un recordatorio de que queda trabajo por hacer para proteger vidas”.

Te puede interesar

Paneles informativos en el Aula del Mar

Oleiros renueva el contenido de los paneles interpretativos del aula del Mar
Redacción
El ideal gallego

Las ayudas del PEL ya pueden solicitarse: 8,66 millones para crear empleo, impulsar nuevos negocios y apoyar a los autónomos
Lucía Tenreiro
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, intervén en rolda de prensa

Las universidades, Educación y Sanidade avalan el acuerdo de Medicina, pendiente de aprobación por el grupo de trabajo
EP
María Pita iluminada por las luces de Navidad

Hostelería, turrones, menaje y licores: estos son los puestos del mercadillo navideño de María Pita
Lara Fernández