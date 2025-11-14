A Coruña rinde homenaje a las víctimas de siniestros viarios

Acto de recuerdo de las víctimas de siniestros viarios Andy Perez

El Ayuntamiento de A Coruña celebró la mañana del viernes un acto en recuerdo de las víctimas de siniestros viarios en la entrada del Servicio de Movilidad de la Estación de Autobuses. La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz Vázquez, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, participaron junto a representantes de la Dirección General de Tráfico, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, 061, CHUAC y de la asociación Stop Accidentes.

Durante el acto, Jeanne Picard, delegada de Stop Accidentes en Galicia, dio lectura al manifiesto de la entidad. Posteriormente se guardó un minuto de silencio y se realizó una ofrenda floral en el árbol plantado en memoria de las víctimas, donde también se colocaron mensajes personales.

“Construir una ciudad segura también es garantizar que todas y todos podamos desplazarnos sin miedo”, afirmó Noemí Díaz. Por su parte, Montserrat Paz destacó que “cada siniestro es un recordatorio de que queda trabajo por hacer para proteger vidas”.