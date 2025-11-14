A Coruña plantea tarifas cerradas para los taxistas y crear una app "moderna"

La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo Quintana

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, respondió este viernes a los taxistas tras su manifestación contra los VTC y la "inacción" del Gobierno local a la hora de sancionar a estos vehículos que "incumplen la ley". La regidora expresó su "máximo respeto" por la protesta y recordó que "siempre me he mostrado abiertamente defensora del sector". No obstante, Rey manifestó que "la realidad actual es que el taxi tiene algunas 'eivas'".

"No hay más que preguntarle a los ciudadanos y acudir a los registros municipales, que tienen las quejas registradas; hay horas en las que resulta prácticamente imposible conseguir un taxi", comentó la regidora en el espacio radiofónico 'Cita en María Pita'. La alcaldesa atribuyó este problema a "momentos de saturación en los que no hay suficientes taxis para satisfacer la demanda de la ciudad". Por ello, sugirió: "Igual hay que plantearse tarifas cerradas en momentos de mucha demanda y crear una aplicación moderna que permita ver cuántos taxis hay. Es decir, ir modernizándose".

Inés Rey también replanteó la posibilidad de cambiar "el sistema de otorgamiento de licencias. Igual no tiene sentido que una te cueste como un piso en Juana de Vega". Unido a todo ello, los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor), "son una realidad en Galicia y en el resto del país". Por ello, dijo, "hay que regularlos y convivir. Los Ayuntamiento le pedimos a la Xunta que haya una regulación común para todos. Nosotros vamos a elaborar una ordenanza específica de VTC, no limitando la competencia a lo que es una realidad", concluyó la alcaldesa, quien considera que "hay que escuchar a los ciudadanos".