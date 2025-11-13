Mi cuenta

A Coruña

Ya es Navidad en María Pita

A Coruña adelanta a Vigo por la derecha y enciende sus luces en la emblemática plaza del Ayuntamiento

Andrea López Ramos
13/11/2025 18:56
María Pita iluminada por las luces de Navidad
Cedida

Esta mañana, a eso de las 10.00 horas, operarios de A Coruña comenzaron a instalar las luces de Navidad en la plaza de María Pita, casi coincidiendo con la concentración de taxistas contra los VTC. 

El centenar de vehículos llegó lentamente desde A Pasaxe

Cientos de taxis protestan en A Coruña contra los vehículos VTC

Faltan poco más de 10 días para el encendido navideño oficial, que será el próximo 28 de enero, pero esta tarde, cerca de las 19.00 horas, María Pita se ha dejado iluminar, ofreciendo a los que por allí pasaban un adelanto de cómo se verá la ciudad durante las fechas festivas. 

María Pita enciende sus luces de Navidad

Durante las pasadas semanas fueron muchas las calles y barrios que aparecieron con las estructuras de luz colgando sobre sus cabezas, pero no fue hasta este jueves que los coruñeses pudieron observar el encendido.

La plaza de María Pita, iluminada y vacía por culpa de la lluvia
La plaza de María Pita, iluminada y vacía por culpa de la lluvia

Seguramente se trate de una prueba, igual que hizo el Banco Pastor antes de celebrar su centenario, pues todavía queda instalar el mercado de Navidad, con zonas de restauración y ocio infantil. 

El Banco Pastor ensaya la iluminación de su fachada

El Banco Pastor ensaya iluminaciones en la fachada con motivo de su centenario

