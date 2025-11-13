Imagen de archivo de un accidente en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo Lara Fernández

Una mujer resultó herida este jueves por la mañana en un atropello en la ronda de Outeiro, a al altura del cruce con la avenida de Os Mallos.

Según informaron fuentes de la Policía Local de A Coruña, el accidente se produjo a las 09.26 horas en un paso de peatones regulado por semáforos.

La víctima, de unos 50 años, fue atendida en el punto por sanitarios del 061 y su pronóstico es reservado.

El equipo de Atestados de la Policía Local investiga las causas del accidente, aunque testigos que estaban en el momento en la zona apuntan a que la mujer pudo cruzar el paso de peatones cuando el semáforo estaba en rojo.