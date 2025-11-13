Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una mujer resulta herida en un atropello en la ronda de Outeiro

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
13/11/2025 10:13
Accidente en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo
Imagen de archivo de un accidente en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo
Lara Fernández

Una mujer resultó herida este jueves por la mañana en un atropello en la ronda de Outeiro, a al altura del cruce con la avenida de Os Mallos.

Según informaron fuentes de la Policía Local de A Coruña, el accidente se produjo a las 09.26 horas en un paso de peatones regulado por semáforos. 

La ronda de Outeiro colapsa por un accidente y un incendio

Más información

La víctima, de unos 50 años, fue atendida en el punto por sanitarios del 061 y su pronóstico es reservado.

Tres accidentes de tráfico provocan grandes retenciones en A Coruña

Más información

El equipo de Atestados de la Policía Local investiga las causas del accidente, aunque testigos que estaban en el momento en la zona apuntan a que la mujer pudo cruzar el paso de peatones cuando el semáforo estaba en rojo.

Te puede interesar

El ideal gallego

¿Tienes una foto de perros o gatos? Cancoruña las premia
Redacción
El ideal gallego

Una persona es recatada tras volcar su coche en Salvaterra do Miño
EP
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, durante el evento

Inés Rey comparecerá en el Senado para hablar sobre política de vivienda
EP
María Dolores Amado, María del Carmen Amado, María José Mengual, Jennifer Álvarez e Isabel Becerra

Las mariscadoras demandan faenar en la campaña de Navidad
Abel Peña