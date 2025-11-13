A Coruña
Una mujer resulta herida en un atropello en la ronda de Outeiro
Una mujer resultó herida este jueves por la mañana en un atropello en la ronda de Outeiro, a al altura del cruce con la avenida de Os Mallos.
Según informaron fuentes de la Policía Local de A Coruña, el accidente se produjo a las 09.26 horas en un paso de peatones regulado por semáforos.
La víctima, de unos 50 años, fue atendida en el punto por sanitarios del 061 y su pronóstico es reservado.
El equipo de Atestados de la Policía Local investiga las causas del accidente, aunque testigos que estaban en el momento en la zona apuntan a que la mujer pudo cruzar el paso de peatones cuando el semáforo estaba en rojo.