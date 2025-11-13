Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Tienes una foto de perros o gatos? Cancoruña las premia

Las fotos finalistas estarán expuestas en el Centro Ágora de A Coruña entre el 9 y el 14 de diciembre

Redacción
13/11/2025 10:29
Actividad organizada por Cancoruña

Cancoruña organiza un año más su Certamen Fotográfico Luis Pérez Taboada, presidente de honor y fundador de la organización, fallecido hace años y fotógrafo de profesión.

El concurso llega a su undécima edición y el plazo para recibir las fotografías candidatas a los premios finaliza el viernes, 14 de noviembre. Explican desde Cancoruña que esta "es una forma más de compartir momentos con los animalillos y fomentar el vínculo humano-perro fundamental para el bienestar y la integración cívica en la ciudad".

Así será el XI curso de Cancoruña para concienciar sobre el comportamiento canino

Más información

El certamen busca fotos de perros, gatos u otros animales de compañía.

La inscripción es gratuita y se realizará a través de www.cancoruna.com. Asimismo, se enviará la fotografía concursante a la cuenta de correo electrónico cancoruna.inscripcion@gmail.com.

Las fotos finalistas estarán expuestas en el Centro Ágora de A Coruña entre el 9 y el 14 de diciembre.

La entrega de premios tendrá lugar también en el Centro Ágora, el 13 de diciembre en un curso de comportamiento canino que están organizando.

Toda la información, bases del certamen y el formulario de inscripción se puede encontrar en www.cancoruna.com.

Te puede interesar

El ideal gallego

Una persona es recatada tras volcar su coche en Salvaterra do Miño
EP
Accidente en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo

Una mujer resulta herida en un atropello en la ronda de Outeiro
Noela Rey Méndez
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, durante el evento

Inés Rey comparecerá en el Senado para hablar sobre política de vivienda
EP
María Dolores Amado, María del Carmen Amado, María José Mengual, Jennifer Álvarez e Isabel Becerra

Las mariscadoras demandan faenar en la campaña de Navidad
Abel Peña