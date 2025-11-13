¿Tienes una foto de perros o gatos? Cancoruña las premia

Actividad organizada por Cancoruña

Cancoruña organiza un año más su Certamen Fotográfico Luis Pérez Taboada, presidente de honor y fundador de la organización, fallecido hace años y fotógrafo de profesión.

El concurso llega a su undécima edición y el plazo para recibir las fotografías candidatas a los premios finaliza el viernes, 14 de noviembre. Explican desde Cancoruña que esta "es una forma más de compartir momentos con los animalillos y fomentar el vínculo humano-perro fundamental para el bienestar y la integración cívica en la ciudad".

El certamen busca fotos de perros, gatos u otros animales de compañía.

La inscripción es gratuita y se realizará a través de www.cancoruna.com . Asimismo, se enviará la fotografía concursante a la cuenta de correo electrónico cancoruna.inscripcion@gmail.com.

Las fotos finalistas estarán expuestas en el Centro Ágora de A Coruña entre el 9 y el 14 de diciembre.

La entrega de premios tendrá lugar también en el Centro Ágora, el 13 de diciembre en un curso de comportamiento canino que están organizando.