El Puerto de A Coruña, con una elevada deuda, recurre a una ayuda estatal para costear la obra del nuevo muelle

Vista del Puerto Exterior de Langosteira Carlota Blanco

El Foro de Clientes del Puerto de A Coruña, celebrado esta semana, sirvió para conocer que la Autoridad Portuaria recurrirá a unas ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, para costear la construcción del nuevo muelle de Langosteira, que estará destinado a las empresas de eólica marina y otras energías verdes.

La entidad que preside Martín Fernández Prado explica, a consulta de este diario, que el Puerto Exterior “reúne las condiciones” para convertirse en una “base estratégica de eólica marina” debido a su gran “superficie, calados, aguas abrigadas” y “empresas interesadas”. De este modo, el organismo ha acordado presentarse a esta convocatoria de ayudas públicas.

Aviso

El organismo portuario advierte de que “estos fondos son imprescindibles para acondicionar la zona sur de Langosteira”, ya que su situación financiera, con una elevada deuda derivada de la construcción de la dársena exterior, le dificulta asumir nuevas inversiones con fondos propios. En 2024 tuvo que asumir un desembolso de 14,8 millones de euros entre amortizaciones e intereses.

El coste de la urbanización del nuevo muelle del Puerto Exterior requerirá una importante inversión, puesto que es necesario crear las nuevas explanadas portuarias, la zona de atraque y acometer, previsiblemente, obras para mejorar el calado de las aguas de este espacio.

El programa del IDAE, que cuenta con un presupuesto de 160 millones, subvencionará proyectos de adaptación física de la infraestructura portuaria de titularidad estatal destinada a la eólica y otras renovables marinas. Los proyectos beneficiarios deben estar vinculados con compromisos de inversión privada para su explotación.