Nombran a Carlos Ares y Gandy artista y persona del año
Los primeros Premios da Industria Musical de Galicia reconocen a ambos artistas coruñeses
La Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) impulsa este año la primera edición de los Premios da Industria Musical Galega, que reconocerán a dos artistas coruñeses como Artista del Año y Persona del Año: Carlos Ares y Francisco Gómez, 'Gandy', respectivamente.
En el caso de Ares, la AGEM destaca este reconocimiento "pola súa traxectoria e a súa contribución da cultura galega". El tesorero de la asociación, Josiño Porto, que este galardón premia a Ares por su "talento" y "traxectoria". "Carlos Ares consolidouse este ano no circuito musical grazas á súa singular identidade artística e ao seu fermoso directo", apunta Porto.
Por otra parte, a Gandy se le reconoce como Persona del Año "polo papel chave que desempeñou, e desempeña, na consolidación e o sostemento da escena musical galega". La presidenta de AGEM, Patricia Hermida, asegura que, "desde Copra Producciones, a súa empresa, Gandy contribuiu durante décadas a que a música suceda, que os artistas teñan escenarios, que o público viva experiencias memorables e que a cidade goce dunha vida cultural real e comprometida".
Más galardones
Pero no serán los únicos premios. Por votación popular, el evento Surfing the Lérez ha resultado ganador del premio a la Excelencia na Experiencia do Público.
El 27 de noviembre, en Santiago de Compostela, se darán a conocer los otros catorce premios, que dilucidarán un jurado conformado por profesionales de diferentes sectores ligados a la cultura gallega.
También hay representación coruñesa entre esos catorce posibles galardones. El equipo de dinamización lingüística del IES Rafael Dieste, por 'Aquí tamén se fala', que opta a mejor proyecto de comunicación o Noites do Porto, que competirá como mejor evento cultural, son algunos de esos ejemplos herculinos.