Luz verde a la reforma del muro del puerto de A Coruña para adaptarlo a conciertos y otras actividades

Muelle de Calvo Sotelo Quintana

La Autoridad Portuaria de A Coruña y la empresa Construcciones López Cao han formalizado el contrato para reforzar el cierre perimetral de los muelles de Calvo Sotelo y Batería, con el objetivo de adecuar estos espacios a los nuevos usos que albergan tras la apertura al público de esta parte de la dársena.

El plazo de ejecución de estos trabajos es de dos meses y el presupuesto que destina el organismo portuario ronda los 400.000 euros, impuestos incluidos.

Según recoge el proyecto técnico, “a lo largo del año 2022” se pusieron en marcha “una serie de proyectos enfocados a la apertura de los muelles” a la ciudadanía, lo que obliga a remodelar el muro portuario. “La realización en este ámbito de eventos de gran asistencia de público hace que el vallado existente haya de ser reforzado, a la vez que se ejecuta una nueva cimentación”, indica este documento.

En la actualidad, la celebración de festivales de música, citas culturales, gastronómicas y eventos deportivos y de ocio se ha generalizado en este espacio portuario, lo que provoca la necesidad de acometer esta remodelación.

La obra incluye el refuerzo del vallado en la zona de acceso al puerto desde plaza de Ourense, así como el situado en el entorno de los silos y de las naves del muelle de Batería. Esta es una zona susceptible de albergar a “grandes masas de personas”, según asegura el proyecto. Además, esta remodelación creará un nuevo acceso peatonal y supondrá la colocación de un vallado móvil junto al recinto que utiliza la Fundación MOP (Marta Ortega Pérez).

Esta actuación diseñada también se extenderá al entorno de Palexco. En concreto, a la zona limítrofe con Tasatlánticos, donde “se reforzará” el muro portuario para que pueda soportar adecuadamente el viento que se suele registrar en este punto.

Otra reforma

La entidad que preside Martín Fernández Prado también ha adjudicado la redacción de la propuesta técnica para intervenir en los muelles de Calvo Sotelo, A Palloza y Centenario Norte, que se someterán a importantes obras para su puesta a punto. La unión temporal de empresas formada por Galaicontrol y Gaudium Ingenieros será la encargada de elaborar la documentación.

Estos trabajos, que cuestan 128.000 euros, servirán para mejorar la estructura de estos muelles y para habilitar Calvo Sotelo como punto para el atraque de cruceros.