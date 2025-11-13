Los taxis toman las calles de A Coruña para frenar la competencia de los VTC

Un taxista durante la protesta Quintana

El huracán de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) llegó con fuerza en verano y, desde entonces, los taxistas de A Coruña se encuentran “en desigualdad de condiciones”. Este jueves decidieron pasar a la acción y plantar cara en lo que fue su primera batalla pública: una caravana de un centenar de taxis recorrió las calles de la ciudad para pedir que el Gobierno local sancione a estas multinacionales que no cumplen la norma.

La comparación que hacen los conductores es sencilla: “Puedes tener dos opciones y en igualdad de condiciones eliges la que más te convenga. Pero en este caso, como no estamos en igualdad de condiciones, es como los bares, que si este te da el pincho con la caña, vas a ese y no a otro”. Estas palabras pertenecen a Óscar Ulla, uno de los taxistas coruñeses que ayer participaron en la marcha que salió del aparcamiento de Alcampo para recorrer la avenida de A Pasaxe, avenida del Ejército, Primo de Rivera, Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega, Paseo Marítimo y O Parrote.

Ulla, al igual que sus compañeros de sector, considera que “hay que parar de pasarse la pelota unos a otros”. La marcha lenta desarrollada este jueves nació con el propósito de reclamar al Ayuntamiento que regule y sancione los VTC, que operan de forma irregular dentro del término municipal, incumpliendo la normativa autonómica.

El conflicto

Para entender bien el conflicto entre taxis y VTC, y por consecuencia, Ayuntamiento y Xunta, es necesario remontarse a 2022. En octubre de ese año el Gobierno autonómico evitó regular las licencias VTC, por lo que este servicio solo se podía contratar para trasladarse de un municipio a otro, nunca dentro del propio término municipal.

En 2024, no obstante, la Xunta introdujo una modificación legal en la norma, dando competencia a los ayuntamientos para autorizar la prestación de estos servicios. Ningún ayuntamiento pidió que se legislara esta cuestión. Pero los taxistas denuncian que, desde hace años, los VTC están presentes en la ciudad. Y no solo realizando trayectos de A Coruña a otro municipio, sino en sus propias calles.

La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo Quintana

Todo explotó, sin embargo, en junio de este año. Uber anunció el inicio de su operatividad en la urbe con una flota inicial de veinte vehículos, todos ellos eléctricos y de marca Tesla. Los conductores de taxis aseguran que otra plataforma, Cabify, ya operaba desde hace años en A Coruña. Y la última en llegar fue la ‘marea verde’ de Bolt, a finales de septiembre, también con flota eléctrica.

Si bien los taxistas afirman no estar en contra de la presencia de los VTC, reclaman el cumplimiento de la legalidad. Tanto el portavoz de Teletaxi, Ricardo Villamisar, como de Radio Taxi, Antonio Vázquez, así como conductores que ayer participaron en la protesta, denuncian que los VTC cargan a clientes en paradas de taxi –algo que no está permitido–, aceptan servicios y los llevan a cabo sin respetar la espera previa de quince minutos y, hasta hace poco, llevaban publicidad visible en sus coches.

A Coruña no es la única ciudad en la que este problema está generando debate. En Santiago y Vigo los VTC también suponen un quebradero de cabeza para sus gobiernos locales. Sin ir más lejos, los tres ayuntamientos denuncian la “pasividad” de la Xunta en esta materia y reprocharon, en una reunión conjunta con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que el Gobierno autonómico eluda su deber en gestión de los VTC.

A Coruña pedirá que la Xunta presente un estudio sobre la demanda interurbana que existe y que, mientras no esté, “se paralice la concesión de licencias”. A su vez, explicaron fuentes municipales, “se demandará una nueva normativa de movilidad de taxis y VTC para que se adecúe a la nueva realidad”. La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, apuntó que, a día de hoy, “non existe” un estudio de demanda, que es “a base fundamental para poder outorgar licenzas”. Díaz señaló que la Xunta concedió, hasta la fecha, “máis de 800 licenzas sen ningún tipo de criterio”. La Xunta, dijo, “sabe dos incrumprimentos e sabe que hai servizos urbanos VTC”. Por todo ello, instan a la Administración autonómica a paralizar la concesión de licencias.

"Ya hay puñetazos"

El día a día de los profesionales del taxi, según relata José Balado, otro manifestante, está marcado por la frustración. “Los VTC están haciendo servicios urbanos cuando no pueden. Ya está habiendo peleas entre conductores y empieza a haber puñetazos y golpes en coches”, dice.

Por su parte, Ricardo Uzal, uno de los portavoces de la concentración, que llevó en su vehículo a la concejala del BNG Avia Veira durante todo el recorrido, explicó que “hace quince días el Ayuntamiento dijo que hará una normativa nueva, pero llevamos mucho tiempo con esto y cada vez vienen más”.

Este taxista añadió, además, que, si a día de hoy hay cien VTC circulando por la ciudad, “para la semana llegan veinte más”. Para Uzal es simple: “No pueden hacer servicios urbanos y el Ayuntamiento tendrá que tramitar las multas para que la Xunta retire las licencias”.

En las ventanas de los vehículos que recorrieron ayer la ciudad se pudieron leer carteles con los lemas ‘Taxis de A Coruña en loita’ o ‘Taxi, interés público; VTC, interés económico: Inés, ¿cuál es tu interés?’. La marcha transcurrió sin problema y solo generó pequeñas retenciones en el Paseo Marítimo. El centenar de taxistas, una vez aparcó sus coches en la explanada de O Parrote, caminaron hasta la plaza de María Pita, donde, además de entonar cánticos como ‘Inés, escucha, el taxi está en la lucha’, reprodujeron un rap dedicado a la labor del servicio público de transporte: “El taxi no se vende, el taxi es el alma que mueve la ciudad”, entonaba el tema.

Avia Veira manifestó ayer que “a Xunta pode retirar esas licenzas se non se utilizan para o que foron concedidas”, mientras resaltó: “Defendemos o sector do taxi fronte á competencia desleal dos VTC. Por iso presentamos esa moción, aprobada por unanimidade, e por iso acompañamos hoxe esta mobilización”. El Partido Popular de A Coruña emitió un comunicado en el que su portavoz, Miguel Lorenzo, afirmó que “hay que cuidar, proteger y reconocer la gran labor que hace el sector del taxi en nuestra ciudad”.

El pleno municipal aprobó por unanimidad, el pasado jueves, una moción del BNG para instar al Gobierno local a cumplir con la ordenanza de movilidad, recientemente aprobada, y a que formase a la Policía Local para aplicar un régimen sancionador a los VTC.