El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Lluvia eterna en A Coruña: solo dos días sin coger el paraguas en noviembre y más agua que en todo octubre

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
13/11/2025 14:52
_AGF1295_14273459
Varias personas con paraguas en A Coruña
Patricia G. Fraga

Después de un mes de octubre que fue más de verano que de otoño, A Coruña está 'pagando' con un noviembre más que húmedo. Las estadísticas que muestran las estaciones de MeteoGalicia en la ciudad revelan que en lo que va de mes solo durante dos días no hicieron falta los paraguas en la ciudad. 

Fueron el pasado domingo, 9 de noviembre, y el lunes, 10 de noviembre, cuando los cielos nublados aguantaron sin precipitar agua, o hicieron que cayese tan poca que las estaciones, como la de la Torre de Hércules, no llegaron a registrar la lluvia. 

Eso sí, tampoco hizo sol, ya que las nubes grises predominaron durante ambas jornadas. 

En total, en lo que va de mes ya han caído 89,9 litros de agua por metro cuadrado en A Coruña, lo cual contrasta más aún con octubre, cuando en todo el mes se registraron 84,6 litros por metro cuadrado. 

El peor día de este noviembre, en lo que a agua se refiere, fue el jueves 6, cuando se llegó a un registro de 31,4 litros por metro cuadrado en la estación de la Torre de Hércules. 

La predicción apunta a que el mal tiempo seguirá dominando el fin de semana. "Habrá precipitaciones todos los días", prevé MeteoGalicia, que sitúa el icono de chubascos en el viernes, el sábado y el domingo, en los que las temperaturas se situarán entre 12 y 17 grados.

