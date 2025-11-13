Las mariscadoras demandan faenar en la campaña de Navidad

María Dolores Amado, María del Carmen Amado, María José Mengual, Jennifer Álvarez e Isabel Becerra Patricia G. Fraga

El día de ayer fue húmedo y frío, pero las mariscadoras están acostumbradas a mojarse, así que no faltaron a la cita junto al puente de A Pasaxe con técnicos de Demarcación de Costas. El objetivo era conseguir un punto de control de marisco, de manera que pudieran empezar a faenar en diciembre. La portavoz, Jennifer Álvarez, lo definió como “un tira y afloja”.

Hay que tener muy presente que será la primera vez en cuatro años, desde que las obras del dragado de la ría obligaron a paralizar las labores de extracción del marisco, que el colectivo tiene la oportunidad de ganarse el jornal. Los de a flote comenzaron a trabajar hace un par de semanas, y los de a pie necesitan que Demarcación de Costas designe un punto de control. Es decir, una instalación donde poder procesar el marisco antes de enviarlo a la depuradora. “Nos dijeron que nos lo iban a poner en una zona y ahora nos lo están denegando”, se lamenta Álvarez.

Anteriormente, este punto se encontraba junto al puente de A Pasaxe, en el lado de Oleiros, pero solo era un punto de control en el nombre, porque el marisco lo clasificaban en el suelo, y no contaba con vestuarios ni con aseos. “Era una nave sin luz ni agua. Lo que queremos es un sitio digno”, demanda Álvarez, que advierte de que la gente lo está pasado mal: “Algunos corren el peligro de perder sus propiedades por falta de ingresos”.

Relevo en la directiva

Álvarez se encuentra en funciones después de que la anterior directiva dimitiera en bloque, tras años de continuas campañas para reivindicar subvenciones hasta que se reabriera la ría y de constantes desencuentros con las administraciones (Xunta y Gobierno central), que se pasaban la patata caliente los unos a los otros. Tras su retirada el mes pasado, una nueva generación, compuesta exclusivamente por mujeres, ha tomado el relevo, aunque hay que decir que muchas son veteranas, y le han dado la portavocía a Álvarez que, con 35 años, es la más joven.

A pesar de que conocen las condiciones de las que parten, están dispuesta a reivindicar mejoras. “Somos los más atrasados en todo”, se lamenta Álvarez. Aunque es cierto que ya no tienen que preocuparse de los lodos tóxicos que afectaban al marisco, el dragado ha dañado los bancos donde faenaban. “Ha estado así así”, comenta.

Además, los mariscadores de a pie, que son 37, llevan meses sin recibir subvenciones mientras que han tenido que seguir pagando la cuota de autónomos: “Si no entraba una nueva directiva, cuando los chicos dimitieron, íbamos a ir para atrás, y nosotros queremos ir para adelante”.

Junto con Álvarez, la nueva directiva de mariscadores de a pie la componen María del Carmen Amado, María José Mengual, María Dolores Amado, María Jesús Chans e Isabel Becerra. El 22 diciembre se celebrará una votación para consolidar su nombramiento hasta las elecciones de junio.