Las entradas para la firma de Annie Leibovitz en A Coruña se agotan en cinco minutos

Annie Leibovitz Archivo El Ideal Gallego

Annie Leibovitz ha agotado en cinco minutos las entradas para la firma de ejemplares de su libro 'Women', que protagonizará el próximo 20 de noviembre en A Coruña (19.00 horas) de la mano de la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP).

Annie Leibovitz firmará libros en A Coruña de la mano de la Fundación MOP Más información

El aforo de este evento estaba limitado a 100 personas y las entradas, gratuitas, volaron nada más abrirse la reserva a las 11.00 horas de este jueves, 13 de noviembre, en la página web de la Fundación MOP ( www.themopfoundation.org ).

Los interesados en acudir a la firma que no consiguiesen su pase, tienen la opción de anotarse en una lista de espera para que desde la Fundación MOP se pongan en contacto con ellos en el caso de que quede alguna plaza libre.

La Fundación MOP ultima mientras tanto los preparativos para la apertura al público de Wonderland, la primera gran retrospectiva en España de la obra de Annie Leibovitz, aclamada fotógrafa y retratista cuyas reveladoras imágenes han moldeado la memoria cultural de las últimas décadas.

¿Quién es Annie Leibovitz, la protagonista de la próxima gran exposición de la Fundación MOP? Más información

Considerado uno de los proyectos de retratos femeninos más amplios realizados por una artista viva, Women de Leibovitz ilumina el paisaje cambiante de la feminidad en el siglo XXI. Con textos de Chimamanda Ngozi Adichie, Susan Sontag y Gloria Steinem, esta colección de dos volúmenes editada por Phaidon presenta una poderosa celebración de las mujeres en toda su diversidad. Sus impresionantes fotografías —en color y en blanco y negro— conforman un auténtico “quién es quién” de mujeres que están transformando el mundo, desde Louise Bourgeois, Joan Didion, Elizabeth Taylor y Eudora Welty, hasta Joan Baez, Billie Eilish, Serena y Venus Williams, y Anna Wintour, explican desde la Fundación.

El día que Annie Leibovitz visitó A Coruña Más información

'Wonderland' podrá visitarse desde el 22 de noviembre hasta el próximo 1 de mayo de 2026. La muestra despliega en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz: arranca con el trabajo de sus primeros años, en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos para la revista Rolling Stone, y recorre después toda su trayectoria posterior en los mundos del arte, el cine, la música, el deporte o la política para dar paso, por último, a una amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto al público antes y que constituye el alma del proyecto.

Horario de apertura de la exposición:

Lunes a jueves: 10:00 h - 20:00 h

Viernes: 10:00 h - 21:00 h

Sábado - domingo: 11:00 h - 21:00 h