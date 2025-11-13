La cantina del mercado de San Agustín organiza una venta solidaria de fotografías

Rapa das Bestas Moncho Fuentes

A Parva, la cantina del mercado de San Agustín, acoge este sábado, día 15, la inauguración de la exposición ‘Expo-non-expo’ dentro del festival de fotografía FFoco. La muestra recoge 15 imágenes cedidas por fotógrafos profesionales que se venderán a un precio único de 50 euros para enviar a Palestina a través de una ONG.

Entre los autores, hay fotoperiodistas de A Coruña como V. Casteleiro o Javier Alborés y profesionales gallegos como Sabela Eiriz o Carlos Folgoso que aportaron sus creaciones, de temáticas muy variadas, de manera desinteresada. El evento será desde las 13.00 horas en la terraza interior que el puesto tiene en el mercado.

Esta iniciativa, impulsada por Alba Barbadillo y Ángela Casal, socias cooperativistas de A Parva, cumple su quinto año en el FFoco, siempre con la misma intención: “Hacer reflexionar al público, aunque, en este caso, en vez de impulsar una temática vinculada al mercado o al consumo, decidimos hacer un paréntesis por la gravedad de lo que sucede en Palestina. Después de ver muchas fotografías de destrucción, hambre e injusticia en aquel país, teníamos que actuar para, dentro de nuestras posibilidades, ayudar la población que sufre las consecuencias del genocidio israelí”.

Las dos agradecen a los 15 profesionales la cesión de las imágenes y a Zlick, que se encargó de la impresión de las mismas de manera gratuita.

Nacido en 2017, FFoco se consolidó como el escaparate imprescindible para mostrar y conocer el estado actual de la fotografía documental en Galicia, siendo el único festival de estas características en la comunidad.