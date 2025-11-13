Inés Rey comparecerá en el Senado para hablar sobre política de vivienda

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, durante el evento de El Ideal Gallego Patrica G. Fraga

Los alcaldes socialistas de Barcelona (Jaume Collboni), A Coruña (Inés Rey) y Las Palmas de Gran Canaria (Carolina Darias) comparecerán en la Comisión de Vivienda del Senado para detallar los efectos de la Ley de Vivienda en los precios del alquiler en las zonas tensionadas, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El precio de una habitación en A Coruña alcanza el de una vivienda entera hace tres años Más información

También desfilará por este foro la alcaldesa de Alcorcón (Madrid), Candelaria Testa, ya que los socialistas acusan a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de negarle la declaración de zonas tensionadas.

Y es que el Grupo Socialista en el Senado registró hace unas semanas las solicitudes de comparecencia de estos alcaldes para hablar sobre la crisis de vivienda, aunque la Mesa de la Cámara Alta en un principio rechazó estas comparecencias.

Sin embargo, el portavoz del PSOE en materia de Vivienda, Javier Izquierdo, ha explicado que su grupo presentó un recurso y finalmente se reconsideraron estas peticiones y se ha dado luz verde a la presencia de estos alcaldes y alcaldesas en la Comisión.

Del mismo modo, el dirigente socialista ha propuesto al PP traer a sus alcaldes al Senado a confrontar los modelos urbanísticos con los ediles del PSOE y hablar de la Ley de Vivienda.