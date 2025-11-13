El río Mesoiro, desbordado hace 25 años junto al Coliseum GAGO

Hace 25 años era noticia en la ciudad una enorme tromba de agua, en forma de lluvias, que colapsó las alcantarillas, inundó bajos comerciales, desbordó el río Mesoiro y provocó numerosos desperfectos. Llegaron a caer 44 litros por metro cuadrado, en una jornada en la que otras ciudades gallegas vivieron una situación parecida. Hace 50 años, una iniciativa universitaria sorprendía a los coruñeses con una propuesta artística novedosa: una audición de música folk en gallego celebrada en el Playa Club. Hace 100 años, un choque entre dos tranvías causó varios heridos en San Pedro de Nós. Si bien pudieron frenar a tiempo y no hubo que lamentar una gran catástrofe, el golpe provocó contusiones a dos de los ocupantes de un vehículo.

Lunes, 13 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | La lluvia vuelve a colapsar la ciudad después de dos jornadas de tregua

Cuando la ciudad todavía se estaba recuperando de los efectos del temporal del anterior fin de semana, y a pesar del esplendoroso sol que lució durante el sábado, la jornada de ayer, domingo 12 de noviembre de 2000, estuvo pasada por agua. De nuevo se desbordaron las alcantarillas, se inundaron bajos comerciales, algunas calles se convirtieron en piscinas y una vez más, el río Mesoiro, Someso o Monelos, según por dónde discurra su cauce, volvió a amenazar a las fincas y viviendas situadas en la proximidad.

El viento también se hizo sentir, ya que los bomberos tuvieron que sujetar carteles o colocar los contenedores que por momentos se adueñaron de las calzadas. Asimismo, el centro urbano sufrió cortes de luz durante varias horas. El área metropolitana también se vio afectada por la lluvia, que empezó a caer alrededor de las cinco de la madrugada del domingo, y no paró durante todo el día. A las ocho de la tarde se sobrepasaban los 44 litros por metro cuadrado, sólo superados por Santiago, Pontevedra y Vigo. El viento también empezó a soplar con furia desde primeras horas de la mañana. Carteles, contenedores, vallas publicitarias y antenas fueron pasto de las rachas. Los bomberos se tuvieron que emplear en varias zonas para desatascar canalones y sumideros, como en Cabo Santiago Gómez o en el paseo de Ronda.

Jueves, 13 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Una audición de folk gallego en el Playa Club

Después de haber organizado, el sábado pasado, la sesión teatral que ofrecieron los del grupo ‘Pequeño Zoo’ en los Salesianos con los poemas escenificados de Rafael Alberti, la delegación coruñesa de ANUE (Asociación Nacional de Universitarios Españoles), recién creada, está dispuesta a seguir adelante con una serie de actividades culturales, la primera de las cuales está ligada a una de las tradiciones más entrañables de la tierra gallega: su música.

Mañana, viernes 14 de noviembre de 1975, a las siete y media de la tarde, en el Playa Club, y con la colaboración de ‘Nito’s’, ofrecerán una audición de música folk gallega. En una cuidada grabación, han ligado la explicación en gallego de los distintos géneros folklóricos de la tierra con interpretaciones vocales y musicales de los mismos. Se ha tratado de abarcar la historia, variantes, instrumentos y evolución.

Viernes, 13 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Un choque de tranvías provoca varios heridos

A las seis y veinte de la tarde de ayer, 12 de noviembre de 1925, el tranvía número 19, con el coche motor número 5, que iba por la línea de Sada, al pretender subir la cuesta conocida por la Tapia, en San Pedro de Nós y al llegar a la columna número 308, comenzaron a patinar y retroceder, arrojándose varios viajeros al suelo, sin duda por miedo a chocar con otros coches que detrás venían, y que eran los números 32 motor y 10 remolque. En el pánico y precipitación de los viajeros, dos de ellos al apearse se produjeron varias contusiones.

El choque, efectivamente sobrevino, frente a la columna número 295. Pero debido a la poca velocidad y a que los que conducían el que caminaba detrás se dieron cuenta del peligro, apretando los frenos, la colisión no tuvo funestas consecuencias. Ambos tranvías iban ocupados por obreros en número grande.