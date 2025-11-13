El premio Menina 2025 reconoce a la Diputación de A Coruña su compromiso en la lucha contra la violencia machista

Equipo de Igualdad de la Diputación de A Coruña Diputación de A Coruña

La Delegación del Gobierno en Galicia ha otorgado a la Diputación de A Coruña el reconocimiento Menina 2025 por su trabajo en la "prevención, atención y erradicación de la violencia de género en todo el territorio provincial".

Según traslada el ente, el premio se concede en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y destaca "una trayectoria que abarca los 93 ayuntamientos de la provincia, beneficiando a más de 1,1 millones de habitantes, de los cuales 587.925 son mujeres".

Para la diputada de Política Lingüística, Igualdade e Dereitos Civís, Soledad Agra, este galardón es "un reconocimiento al trabajo de muchas personas y entidades que durante años vienen luchando contra la violencia machista en nuestra provincia y es un estímulo para seguir avanzando hacia una sociedad libre de violencia de género".

El fallo del jurado destaca especialmente la inversión anual de 450.000 euros destinada a financiar personal técnico especializado en igualdad en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, explica la Diputación.

La base estratégica de este trabajo, concreta, es el Plan Provincial de Igualdad 'Compartimos Plan 2019-2026', que incluye "un diagnóstico riguroso de la situación de las violencias de género en la provincia y establece 20 acciones específicas, de las cuales ya se ejecutaron más del 87 por ciento".