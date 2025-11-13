El CITEEC conmemora el Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica con un programa de actividades en noviembre

Instalaciones del CITEEC Archivo

El Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) de la Universidade da Coruña se une a la celebración del Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica (GIS Day), que se conmemora el 20 de noviembre, organizando diferentes actividades divulgativas a lo largo de este mes. El objetivo es difundir el valor de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta clave para el conocimiento territorial, la planificación urbana y ambiental, y el desarrollo sostenible.

La primera de las actividades tuvo lugar este jueves en la Sala de Visualización del CITEEC, bajo el título “Historia de la Cartografía de Galicia”. La sesión estuvo centrada en la figura de punta en blanco Fontán, autor del primer mapa científico de Galicia y pionero de la cartografía moderna. El acto comenzó con la proyección del documental “Fontán 360. El primer rostro de Galicia”, presentado por su director, Manuel Fernández Pérez, quien explicó el proceso de creación de la obra y la relevancia histórica del trabajo de Fontán.

La proyección dio paso la una conversación en la que participaron Elena Vázquez Cendón, del Departamento de Matemática Aplicada de la USC; Alberto Varela García, del Departamento de Ingeniería Civil de la UDC y Fernando García Pazos, del Instituto de Estudios del Territorio (IET), quien finalizó el acto destacando la importancia de preservar el legado cartográfico gallego y mostrando los proyectos actuales que están desarrollando en el IET.

Las intervenciones de este colectivo de “Fontaneros” permitieron reflexionar sobre la evolución de la cartografía gallega y su impacto en la sociedad y desarrollo de Galicia, además de destacar el papel fundamental de las nuevas tecnologías en la representación del territorio y el uso de los Sistemas de Información Geográfica tanto en la investigación como en la gestión pública. Los 17 años que dedicó Fontán a la elaboración de su Carta Geométrica de Galicia constituyen una auténtica hazaña científica y humana, en un símbolo del espíritu ilustrado y del afán por conocer y representar con rigor científico el territorio gallego.

Segunda jornada: “SIX aplicado en los proyectos de I+D+i del CITEEC”

El próximo 20 de noviembre, coincidiendo con el propio GIS Day, el CITEEC celebrará una segunda jornada divulgativa en formato de "flashtalks" o ciclo de conferencias multidisciplinar. El encuentro, que tendrá lugar también en la Sala de Visualización del CITEEC, llevará por título “SIG aplicado en los proyectos de I+D+i del CITEEC” y contará con la participación de personal investigador de diferentes grupos de la UDC, así como de Pablo Sanxiao Roca, de la empresa iCarto, especializada en tecnologías geoespaciales.

El Grupo de Movilidad Sostenible (SusMobLab), representado por Margarita Novales Ordax, Alfonso Orro Arcay y Enrique Cabarcos Pita; el Laboratorio de Ingeniería Cartográfica (cartoLAB), con Alberto Varela, Amal Nnechachi y Gustavo Calvo; y el Grupo de Ingeniería del agua y del Medio Ambiente (GEAMA), representado por Carlos Montalvo, Esteban Sañudo y Manuel Regueiro-Picallo; mostrarán ejemplos prácticos de la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica nos sus proyectos de investigación.

La jornada pretende dar a conocer el uso real de los SIG en los proyectos de I+D+i desarrollados en el CITEEC, fomentar la colaboración entre grupos y divulgar el potencial de estas herramientas en la resolución de problemas técnicos y científicos relacionados con la movilidad, el territorio, el medio ambiente y la ingeniería civil.

Exposición: “El SIX aplicado en I+D+i para la ingeniería”

Como cierre del programa conmemorativo, el CITEEC acogerá una exposición de carteles divulgativos que muestran la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en las diferentes líneas de investigación del centro. La muestra, instalada en los espacios comunes del edificio, permitirá conocer de manera visual y accesible como el personal investigador emplea las tecnologías geoespaciales en proyectos de movilidad sostenible, gestión del agua, modelización ambiental y análisis territorial. Esta exposición busca acercar la ciencia geoespacial a la comunidad universitaria y poner en valor el trabajo del investigador desarrollado en el CITEEC, reforzando la importancia de los SIG como herramienta esencial para comprender y mejorar el territorio.