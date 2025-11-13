El Ayuntamiento de A Coruña abre este viernes la inscripción para los campamentos deportivos de Navidad

Niños jugando al tenis en un campamento de la ciudad Archivo

El Ayuntamiento de A Coruña el viernes 14 de noviembre el plazo de preinscripción para participar en los Campamentos Deportivos navideños 2025-2026, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Deportes con el objetivo de promover hábitos de vida saludables entre la infancia y que forma parte de las políticas para fomentar la conciliación puestas en práctica por el Gobierno de Inés Rey.

La actividad está dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, nacidos/as entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019. Tendrán preferencia aquellas personas empadronadas en el término municipal de A Coruña.

Se ofertan un total de 144 plazas, organizadas en dos turnos de 72 plazas cada una:

1ª turno: 22, 23, 24 y 26 de diciembre de 2025

2ª turno: 29, 30, 31 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026

Las actividades se desarrollarán en la Ciudad Deportiva de Riazor e incluirán disciplinas como atletismo, lucha, defensa personal, bádminton, ajedrez, juegos acuáticos y actividades al aire libre o en la naturaleza, entre otras.

El horario general será de 09.00 a 14.00 horas, aunque se ofrece un horario ampliado de conciliación, con entrada desde las 08.30 horas y salida hasta las 14.30 horas, sin coste añadido.

El proceso de solicitud consta de dos fases diferenciadas:

PREINSCRIPCIÓN: del 14 a 18 de noviembre de 2025, hasta las 23.59 h. Solo se admitirá esta vía: no se aceptan solicitudes por correo, teléfono ni presencialmente Las familias deberán cubrir un formulario web disponible en www.coruna.gal/deportes . El plazo estará abiertode 2025, hasta las 23.59 h. Solo se admitirá esta vía: en esta fase. En el formulario, las personas tutoras podrán indicar la orden de preferencia de los dos turnos

FORMALIZACIÓN DE La MATRÍCULA: Una vez finalizado el proceso de preinscripción, se publicará el listado de plazas adjudicadas. Las personas que obtengan plaza deberán formalizar la matrícula entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Esta matrícula podrá realizarse en línea, a través de la plataforma CronosWeb y presencialmente, en la caja del Palacio de los Deportes de Riazor (con cita previa preferentemente). La matrícula requiere el pago de la tasa y la entrega de la documentación obligatoria.

Quien no formalice la inscripción en el plazo establecido perderá la plaza, que será asignada a través de la lista de espera. La tasa por participar en un turno del campamento es de 35,04 euros por menor. Las familias con rentas inferiores al IPREM anual podrán beneficiarse de una bonificación del 50 %, según la ordenanza fiscal municipal.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó el valor social de la iniciativa: “Estos campamentos no sólo favorecen el acceso al deporte desde edades tempranas, sino que también permiten a las familias organizarse mejor durante los días no lectivos. Es una respuesta concreta a las necesidades reales del vecindario”.