Cuatro detenidos en A Coruña por amenazas y lesiones a otro grupo de jóvenes

Un coche patrulla de la Policía Nacional

La Policía Nacional informa de que procedió en A Coruña a la detención de un joven mayor de edad y de otros tres menores como presuntos autores de 12 delitos de distinta tipología penal, ocurridos en diversas zonas de la ciudad. También han sido investigados otros tres menores que forman parte de este grupo.

Los hechos investigados se remontan a las fiestas de O Burgo (Culleredo), donde dos grupos de jóvenes se enfrentaron entre ellos por desavenencias que habían surgido previamente en la playa de Riazor, en A Coruña, durante la celebración de la noche de San Juan.

Desde este momento, el grupo de jóvenes investigado por la Policía Nacional comenzó a hostigar a miembros del otro grupo, convirtiéndolos en víctimas de sus amenazas y coacciones. “Durante las semanas y meses posteriores, estos jóvenes fueron víctimas de vejaciones, agresiones, hurtos y amenazas de muerte, hechos que se produjeron en diferentes lugares de esta ciudad”, según afirma el 091.

Tras las detenciones practicadas, las diligencias instruidas al respecto junto a la identidad de todos los investigados fueron elevadas a la Fiscalía Provincial de Menores de A Coruña y al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de A Coruña.

La Policía Nacional aclara, en relación a los Grupos Organizados y Violentos de Carácter Juvenil, que hasta la fecha, en la demarcación de la Comisaría Provincial de A Coruña, “no se ha detectado la existencia ni asentamiento de ninguno de los grupos organizados y violentos de carácter juvenil definidos en el Plan de Actuación y Coordinación Policial ni tampoco grupos de referencia, subordinados o independientes. Eso sí, indica que, si bien,” sí que han sido detectados simpatizantes de este tipo de grupos afincados en la ciudad herculina que difunden en la red, leyendas, simbología, colores o música, característicos de bandas juveniles de origen latino”.