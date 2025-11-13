As colaboracións de Castelao en El Ideal Gallego, a pé de rúa
A Fundación Castelao leva a cabo unha exposición sobre a figura do rianxeiro na plaza de Lugo
A relación de Castelao e A Coruña foi capital. Na nosa cidade formou parte de multitude de grandes actos políticos e culturais, mesmo acudiu de excursión durante a súa etapa como estudiante, momento do que data a súa primeira fotografía na cidade, vestido de tuno.
Na Coruña levou a cabo o rianxeiro tamén boa parte das súas colaboracións coa prensa escrita da época. Entre elas, unha serie de caricaturas para El Ideal Gallego, principalmente no primeiro mes de vida do xornal, e que esporádicamente continuou até ben entrado o ano 1918.
Co gallo do Ano Castelao, A Coruña continúa homenaxeándoo, nesta ocasión cunha exposición da Fundación Castelao na plaza de Lugo.
Nela pódese afondar un pouco na vida do rianxeiro e nesa relación súa coa cidade herculina. Mais tamén se pode ver unha parte da súa colaboración coa prensa e, en concreto, un dos seus primeiros debuxos para El Ideal Gallego.
A historia das colaboracións
Cando José Toubes iniciou en abril de 1917 o proxecto dun novo xornal, contactou con varios debuxantes para que colaboraran co incipiente novo medio. Un deles era unha persoa coa que gardaba boa amizade: Castelao.
O propio rianxeiro ofreceuse a promocionar o xornal nas terras do Lérez e a súa primeira caricatura aparecería nos primeiros números do xornal, no 9, o 10 de abril de 1917.
Estas colaboracións finalizarían en 1918, porque consideraba que algunha das súas mensaxes fora alterada. Pero o que non se alterou foi a súa amizade con Toubes, como se podía ver nalgunhas cartas que enviou anos despois para alertar de problemas do tranvía na provincia de Pontevedra.