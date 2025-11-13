Los representantes de Arroupa recogen su premio Xunta de Galicia

La zapatería Ceibes Barefoot Shoes de Arteixo se ha quedado solo a un paso de hacerse con el título de mejor comercio de Galicia 2025. La gala celebrada este miércoles por la noche en Santiago terminó con la iniciativa compostelana Creativas Galegas. La que sí triunfó fue la marca Arroupa, con tienda en A Coruña, que fue reconocida como mejor comercio sostenible.

La Xunta de Galicia felicitó a los cinco negocios ganadores de los Premios del Comercio Gallego 2025 en las categorías Comercio Gallego, Comercio Trayectoria, Comercio Emprende, Comercio Dinamización y Comercio Sostenible, así como a los proyectos que quedaron finalistas, entre ellos Ceibes, por su contribución a la dinamización del sector.

Estos galardones tienen como fin reconocer a los profesionales del sector y avanzar en su competitividad en el marco del Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030, explican desde la Administración autonómica.

En la categoría Premio Comercio Gallego el proyecto ganador fue Creativas Gallegas, tres emprendedoras del diseño, el arte y la artesanía que crearon en Santiago un espacio que promueve el trabajo artesano cooperativo mostrando las piezas de más de 300 profesionales.

En ella se reconoce el establecimiento que ejemplifique los valores del sector comercial de proximidad mediante la implantación de un modelo de negocio moderno, competitivo y adaptado a los nuevos retos.

Los proyectos que quedaron finalistas en este apartado fueron Alba Lazarí, tienda ubicada en Cangas dedicada a los diseños textiles “de autor” relacionados con la moda, con la decoración y con los accesorios; y Ceibe Barefoot Shoes, centrada en el calzado respetuoso y que vende tanto en su tienda física de Arteixo como veía web.

La luguesa Panadería Pallares obtuvo el reconocimiento Premio Comercio Trayectoria, que pone en valor iniciativas con una trayectoria comercial consolidada que crean un vínculo especial con sus respectivos entornos. De hecho, este establecimiento se fundó en 1976, con la quinta generación familiar al cargo y destaca por modernizarse con el paso del tiempo con iniciativas como un museo etnográfico del pan, además de por sus productos a la venta.

En esta categoría quedaron como finalistas la también lucense Confecciones García, en marcha desde 1955 y con la tercera generación —en este caso— al frente, que combina su estética tradicional con la originalidad de sus escaparantes o la venta online y Miranda Moda, en funcionamiento en el Barco de Valdeorras desde 1953, con la tercera generación al cargo, que vende primeras marcas tanto de manera física como telemática y pone a disposición de artistas locales sus escaparates.

En cuanto al Premio Comercio Emprende, el proyecto ganador fue Amoras, que tras coger el testimonio de una frutería tiene tres tiendas abiertas en el Carballiño y Maside además de venta online, con proyectos originales como un fruit track o arreglos de frutas para eventos. En este sentido, en esta sección se reconoce el establecimiento impulsado por gente joven que ofrezca a la clientela una experiencia de compra diferenciada, y los finalistas fueron A Casa Rodante, con tienda física —en Vigo— y en línea impulsada por la Asociación de Familiares de Personas con Parálisis Cerebral, en la que se reúne el trabajo artesano y sostenible realizado en los talleres ocupacionales de la asociación, promoviendo así el carácter emprendedor de las personas con discapacidad.

También el proyecto Tecidos Tolemia —de Ames, A Coruña—, tienda y taller de costura que trabaja con tejidos únicos —muchos procedentes de restos de colección de grandes firmas— y que dispone de un espacio de formación y de un club de costura.

El Premio Comercio Dinamización fue para Viveiro Centro Comercial Histórico, por su campaña Escolle o teu empregado do mes, que busca con originalidad reconocer la motivación y el reconocimiento a las personas trabajadoras, por su atención y bueno hacer.

Así, en esta categoría se ponen en valor a implantación del mejor proyecto o iniciativa de dinamización comercial en los últimos tres años (2023-2025) con el objetivo de incrementar las ventas y clientela potencial. Las otras entidades que optaron al premio como finalistas fueron la Asociación Boirense de Empresas, por la iniciativa Boiro, compras co corazón, con el empleo de los vales corazón como moneda de cambio para participar en actividades como conciertos, degustaciones de producto local o sorteos; y la Asociación de Comerciantes Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo —Acisa—, por la campaña O noso comercio é vida, vive Ribadeo, desarrollada en agosto con la implicación de todos los comercios asociados para garantizar el relevo de la generacional de la clientela con implicación de la infancia y juventud en actividades específicas como acciones multiaventura, musicales o colaboraciones con clubes deportivos.

Por último, el Premio Comercio Sostenible lo obtuvo Arroupa, empresa impulsada por Cáritas que transforma ropa usada en oportunidades reales de empleo e inclusión y que cuenta con tiendas en Santiago, Pontevedra, A Coruña, Carballo y Vilagarcía de Arousa.

En este apartado se reconoce el mejor proyecto de promoción del consumo sostenible responsable y quedaron como finalistas la artesana Rir & Co, con un estudio textil y tienda física en Allariz que apuesta por productores con certificado de sostenibilidad y materiales especialmente generados en medio rural, como la lana merina de la trashumancia o las fibras de proteína de la leche; además de la pontevedresa AmoGalicia, establecimiento que trabaja con 95 creadoras y creadores gallegos, limitando al máximo el consumo de plástico y apostando fundamentalmente por artesanos que trabajan con la recuperación de elementos como la madera, el vidrio o las redes de pesca.