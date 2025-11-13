Amalia Descalzo | “A través de un vestido puedes conocer aspectos de cualquier momento de la historia”

Amalia Descalzo, en una conferencia anterior Cedida

Para Amalia Descalzo (Madrid, 1955) la moda y el arte han estado siempre relacionadas. Tanto es así que la doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora de Cultura y Moda en ISEM Fashion Business School asegura que la importancia de la vestimenta es tan grande que incluso puede marcar ciertos hitos históricos. Esta tarde (19.30 horas) aterriza en A Coruña para ofrecer, en la Fundación Barrié, todo un viaje –en forma de ponencia– por los atuendos del Barroco en los siglos XVI y XVII y, de paso, por su importancia en la sociedad española e internacional.

¿De qué trata la ponencia ‘Lo Barroco en la moda’?

Este estilo artístico nace a finales del siglo XVI en Europa y abarca todo el XVII y principios del XVIII. En la ponencia vamos a ver la moda en España y también a nivel internacional a lo largo de ese período. Queremos destacar que cuando hablamos de arte, hablamos de ese estilo, que se llama así por unas características. El vestido barroco no es un elemento que surge así, sino que está muy comprometido con el momento en el que le toca desarrollarse y que, además, se empapa de todo el gusto y los ideales estéticos, es decir, de lo que la gente quiere y le gusta. Esto se manifiesta en las otras expresiones artísticas. Por ejemplo, en ‘Las meninas’, de Velázquez, sabemos que es una pintura barroca por todos aquellos elementos, incluido el vestido. De hecho, lo que hace más barroco de ‘Las meninas’ es el guardainfante (un atuendo utilizado en la cintura por las mujeres españolas). Eso sí que es barroco.

La expansión de la idea del Barroco centra el nuevo ciclo de conferencias de la Barrié Más información

La llegada del Barroco provocó un gran cambio en la sociedad.

Sí. Realmente era una sociedad muy cambiante. Desde el punto de vista de la religión, había toda una crisis religiosa de Lutero y de la Iglesia Católica. Después toda la Contrarreforma, que convierte a España en una gran defensora de la fe. Desde el punto de vista político, también es el resurgir de las monarquías absolutas. Todo esto afecta a una sociedad que está cambiando. Lo que antes había servido, ahora no. También es una sociedad mucho más abierta, donde se permiten cosas que a lo mejor antes no se permitían. Dan rienda suelta a lo artificioso, a la distorsión de las formas y se rompen por completo los moldes del clasicismo. Todo eso se manifiesta en el vestido.

Las formas del arte se manifestaron en la moda española de una manera diferente a la europea.

Totalmente. España va dando las pautas de toda Europa, es decir, toda Europa copia la moda española en el siglo XVI y XVII. No obstante, va perdiendo importancia y ahí empieza a despuntar Francia. La moda se va con el más importante, el más poderoso. España se queda cerrada a lo suyo y le cuesta doblegarse a lo que diga Francia. Si algo tenemos que decir de la moda barroca en España en el XVII es que es ajena y no tiene nada que ver con lo que se hace en el resto de Europa.

Coruña Insólita | El antiguo mercado que dejaría paso al luminoso San Agustín Más información

¿Cuál es la delgada línea que separa la moda y el arte?

Son dos conceptos no equiparables pero enlazados por un parentesco oculto hasta ahora poco estudiado. Hay vestidos a lo largo de la historia que son verdaderas obras de arte. El vestido es una manifestación del ser humano, es lo que construye nuestra imagen. En ese sentido, es nuestro mejor aliado. Para mí sí que hay verdaderos momentos en los que no se le ha dado el mismo valor a la moda que al arte en sí. También tiene un proceso creativo. Está, de alguna manera, trabajando con esos patrones, igual que el arquitecto con una planta de una iglesia. Yo creo que tiene esa parte, pero habría que definir lo que es el arte.

"El vestido es una manifestación del ser humano, es lo que construye nuestra imagen. En ese sentido, es nuestro mejor aliado" Amalia Descalzo

Se adapta a la sociedad.

El traje no hace más que reflejar lo que la sociedad está pidiendo, lo que le gusta. Es un lenguaje sin palabras que está dando respuesta a todo. No obstante, todavía hoy en el mundo académico hablar de moda es como hablar de trapitos. A través de un vestido puedes conocer aspectos de cualquier momento de la historia. En él está implícito la economía, la política, la cultura y el reflejo de la sociedad.

Una de las primeras crisis que transformó la manera de vestir fue la Revolución Francesa.

Totalmente. La Revolución Francesa fue algo que se fue gestando a lo largo del siglo. Lo más revolucionario fue que acabó con las pragmáticas y las leyes unitarias. Hasta ese momento no todo el mundo podía vestir como le diese la gana, aunque tuviera dinero. Esto dio libertad para que todo el mundo vistiese como quisiera. También fue importante la liberalización del cuerpo femenino. Todo eso afectó a la moda. Muchas veces la moda va asociada a lo frívolo pero, en realidad, es un tema complejo.