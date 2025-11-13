Altia gana el contrato para ofrecer soporte digital a la Dirección General del Juego

Oficinas de Altia Altia

La consultora tecnológica Altia, creada en A Coruña y que ahora tiene su sede en Oleiros, informa de que la Dirección General de Ordenación del Juego, organismo dependiente del Ministerio de Consumo, le ha adjudicado el contrato de asistencia técnica para el desarrollo, mantenimiento y soporte de las aplicaciones de administración electrónica del organismo por un importe mínimo de 280.247,13 euros, que podría alcanzar los 555.862,08 euros.

El plazo inicial del contrato es de siete meses con opción de prórroga por otros siete y tiene el objetivo de asegurar la continuidad operativa de los sistemas, facilitar su evolución y atender las necesidades de las personas usuarias internas y externas que emplean los servicios digitales del organismo.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) es el organismo público español encargado de la regulación, autorización, supervisión, coordinación, control y sanción de las actividades de juego de ámbito estatal, incluyendo apuestas, casinos online, loterías y otros juegos de azar.

La empresa que preside Tino Fernández señala que las actuaciones técnicas incluirán "tareas de análisis, diseño, construcción y pruebas de software para evolucionar las aplicaciones, así como la revisión de componentes y servicios con especial atención a la corrección de vulnerabilidades y la estabilidad de los despliegues".

También se incluye el soporte funcional y técnico a los equipos que emplean las plataformas en su operativa cotidiana, facilitando la resolución de consultas y la tramitación de incidencias con criterios de tiempos de respuesta y cierre, acompañadas de la documentación necesaria para el uso y mantenimiento.

“Estamos realmente satisfechos de acompañar a la DGOJ en un servicio orientado a la continuidad y la mejora de sus aplicaciones de administración electrónica”, afirma Natalia García, directora en Altia.