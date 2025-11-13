Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

A Coruña tendrá 2.000 nuevos árboles en 2026

El próximo mes se plantarán 159 en Os Mallos, Juan Flórez, Zalaeta y O Ventorrillo

Lara Fernández
Lara Fernández
13/11/2025 12:33
La concejala Noemí Díaz
La concejala Noemí Díaz
Andy Perez

Cuando A Coruña pierde un árbol, otros dos ejemplares ocupan su lugar. La intención es, incluso, que lleguen a ser tres. Con esta premisa, el Ayuntamiento de A Coruña plantará 2.000 nuevos árboles en 2026.

Unos 800 estarán ubicados en Visma, dentro de las obras de reurbanización del barrio. Otros 1.200 estarán repartidos por toda la ciudad, y los 200 restantes pertenecen al contrato de mantenimiento de zonas verdes. 

Pero a estos 2.000 ejemplares se suman otros 159 que se podrán ver por las calles de la ciudad antes de que acabe este 2025. Se repartirán por los barrios: Zalaeta, Juan Flórez, Ángel Senra, avenida de Os Mallos, calles Páramo y Entrepeñas y Monasterio de Caaveiro. 

La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, aseguró esta mañana que se destinarán 70.000 euros para esta actuación, enmarcada dentro del contrato de suministro y plantación de árboles. “O compromiso ten que convertirse en feitos, por iso as obras de urbanización sempre levan prantacións de arbolado”.

