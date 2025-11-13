A Coruña tendrá 2.000 nuevos árboles en 2026
El próximo mes se plantarán 159 en Os Mallos, Juan Flórez, Zalaeta y O Ventorrillo
Cuando A Coruña pierde un árbol, otros dos ejemplares ocupan su lugar. La intención es, incluso, que lleguen a ser tres. Con esta premisa, el Ayuntamiento de A Coruña plantará 2.000 nuevos árboles en 2026.
Unos 800 estarán ubicados en Visma, dentro de las obras de reurbanización del barrio. Otros 1.200 estarán repartidos por toda la ciudad, y los 200 restantes pertenecen al contrato de mantenimiento de zonas verdes.
Pero a estos 2.000 ejemplares se suman otros 159 que se podrán ver por las calles de la ciudad antes de que acabe este 2025. Se repartirán por los barrios: Zalaeta, Juan Flórez, Ángel Senra, avenida de Os Mallos, calles Páramo y Entrepeñas y Monasterio de Caaveiro.
La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, aseguró esta mañana que se destinarán 70.000 euros para esta actuación, enmarcada dentro del contrato de suministro y plantación de árboles. “O compromiso ten que convertirse en feitos, por iso as obras de urbanización sempre levan prantacións de arbolado”.