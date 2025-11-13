A Coruña acoge la I Feria Salud y Sociedad: un encuentro para promover salud, bienestar e inclusión social

Biblioteca del Ágora Pedro Puig

La Universidade da Coruña, a través de su unidad UDC Saludable, y el Ayuntamiento de A Coruña, organizan la I Feria Salud y Sociedad, una jornada abierta y participativa que pone en valor el papel de la Universidad, de las entidades sociales y del tejido asociativo en la promoción de la salud, en el bienestar y en la inclusión social de la ciudadanía.

La cita será este sábado 15 de noviembre entre las 9:30 y las 14:00 h en el Centro Ágora y se celebra en el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de A Coruña y la Universidade da Coruña y constituye una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Vicerreitoría del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, y la oficina UDC Saludable. El proyecto busca reforzar alianzas entre instituciones públicas y el tercer sector para construir una respuesta común a las necesidades de salud y vulnerabilidad del entorno. La cita forma parte de las actividades impulsadas por el Gobierno de Inés Rey para favorecer la inclusión social en la ciudad.

En la I Feria participará un amplio abanico de asociaciones, entidades y recursos relacionados con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el apoyo social y la atención a colectivos vulnerables. Entre las organizaciones presentes se encuentran: Asociación Coruñesa de Epilepsia, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ASARGA – Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial, Fundación INGADA – Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados, QUERIENDO – Mujeres con Endometriose, Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS), ASFEDRO – Asociación Ferrolana de Drogodependencias, Daño Cerebral Galicia, Asotrame – Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea, ENKI – Inclusión, ALCER Coruña – Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, LRG – Liga Reumatológica Gallega, FEGEREC – Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas, SEDRA – Federación de Planificación Familiar Estatal, AGL – Asociación Gallega de Linfedema y Lipedema, Espacio Compartido y UDC Saludable – Universidade da Coruña.

Programación

09:30 — Apertura de puertas: stands, exposiciones y actividades informativas y participativas.

09:30–12:00 — Actividades, demostraciones, asesoramiento y talleres a cargo de las entidades participantes.

12:00 — Recepción de autoridades y acto institucional (recepción de autoridades en la zona principal).

12:15–12:45 — Intervenciones institucionales y corte simbólico de acto (breve).

12:45–14:00 — Continuación de actividades, networking y cierre de la feria.

La I Feria Salud y Sociedad pretende facilitar un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y la ciudadanía para compartir recursos y buenas prácticas, visibilizar el trabajo de las asociaciones y entidades sociales en materia de salud e inclusión y fomentar la colaboración entre instituciones, profesionales, alumnado y personas interesadas en el bienestar comunitario.