Una ola de solidaridad baña la Gala Ilusión para cambiar vidas a través del surf

Numerosos asistentes a la gala, con Francisco Vázquez en el centro, en la sala Pelícano Quintana

Una gota de agua puede parecer pequeña en medio de un océano. Pero cuando muchas gotas se unen se pueden convertir en una gran ola como la que bañó este miércoles de solidaridad la sala Pelícano. La octava edición de la Gala Ilusión firma un nuevo éxito de participación con reconocidas autoridades, personalidades y empresas gallegas, más de 350 personas que este año remaron juntos en beneficio de la ONG Kind Surf para transformar las vidas de pequeños en situación de exclusión o vulnerabilidad a través del deporte.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez y la actual regidora, Inés Rey, no quisieron perderse un evento organizado por el Grupo Pelícano al que también acudieron representantes autonómicos como Diego Calvo, conselleiro de Presidencia e Xustiza; María Jesús Lorenzana, de Economía e Industria; Antonio Gómez Caamaño, de Sanidad, o José López Campos, de Cultura.

José Manuel Lage Tuñas, concejal de Economía; Gonzalo Castro, de Cultura; Miguel Lorenzo, portavoz del PP local, o Francisco Jorquera, del BNG, formaron parte del elenco municipal. También el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, participó en una gala en la que los protagonistas eran las empresas. Comar, Inditex, Gadis, Hijos de Rivera, Abanca o Coca-Cola se sumaron a negocios hosteleros, medios de comunicación y otros sectores para “devolverle la ilusión a quienes más lo necesitan”.

Esencia gallega

Como si de un calentamiento de la gran cena que les esperaba se tratase, el recibimiento a los invitados ya dejó el listón muy alto. La “mejor empanada de Galicia” abrió el apetito de los asistentes acompañada de un aperitivo de cecina de buey y queso do Cebreiro y una copa de champán Mumm.

Evocaba a la tierra gallega, como lo haría toda la octava Gala Ilusión. “Con motivo de la cercanía del año Xacobeo 2027”, los organizadores quisieron trasladar la “esencia” de Galicia al evento y lo hicieron, nada más y nada menos, que con la Rondalla Santa Eulalia de Mos. Los gaiteiros se pasearon por las mesas deleitando a los invitados con música tradicional.

Los beneficios del evento se destinaron este 2025 a Kind Surf por su “originalidad y su labor con niños con necesidades especiales”. Su fundadora, Almudena Fernández, fue la encargada de abrir la velada agradeciendo a Juan Carlos Cebrián, directivo del Grupo Pelícano junto a Luis Diz, “que este año la ilusión venga en forma de ola”.

“Ayudamos a los jóvenes en riesgo de exclusión a que rompan con sus miedos y a enseñarles que pueden conseguir lo que quieran con ilusión y apoyo. El impulso que nos dais nos da fuerzas para continuar”, celebraba la fundadora de la ONG con doce años de historia y que ya trabajó con más de 1.500 niños.

Categoría Michelin

Los invitados pudieron disfrutar de una cena de gala de categoría Michelin, a cargo del galardonado chef Caco Agrasar del restaurante Océanico As Garzas. El menú, especial como la noche de este miércoles, que estuvo llena de actuaciones y sorpresas, volvía de alguna forma al mar. No faltó el marisco, con salpicón de entrante. Carrillera de cerdo ibérico y puré de boniato fueron la ola perfecta de una cena a la que puso el broche un milhojas con crema de vainilla de Thaití.

El toque de humor corrió a cargo del actor Miguel Lago con un monólogo en un evento que cosecha otro año más de éxito desde su estreno en 2016. Kind Surf se suma así a la larga lista de instituciones beneficiarias en la que también están Cáritas, Padre Rubinos o la Fundación Diego González Rivas. La más reciente fue en 2024 la Fundación Luzón para lograr fondos para el ELA.

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltase esa gota”, asegura Juan Carlos Cebrián. No le falta razón y A Coruña volvió a demostrar que, todos juntos, se puede formar un océano.