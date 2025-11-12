Cárcel de Teixeiro Archivo El Ideal Gallego

Un hombre acusado de un delito contra la salud pública por introducir droga en el Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña), aprovechando la visita de su pareja sentimental en septiembre de 2022, ha aceptado la pena de dos años de prisión así como el pago de una multa de 200 euros.

Lo ha hecho tras un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa al reconocer los hechos el procesado y acordarse una rebaja de la condena al incluir la atenuante de politoxicomanía.

El encausado obró "a causa de su grave adicción a sustancias tóxicas", ha argumentado la representante de Fiscalía en Sala para añadir que, en el momento de los hechos, se encontraba "en una situación de consumo abusivo de cocaína, heroína y cannabis lo que determinó su actuación".

Para este juicio estaba citada también la novia del interno, acusada del mismo delito, según consta en el escrito del Ministerio Público, por darle al preso las sustancias estupefacientes durante un vis a vis.

La mujer no ha podido ser juzgada por encontrarse en paradero desconocido. Para ella ha sido dictada una orden de búsqueda y captura.

Hechos

El escrito de Fiscalía apunta que durante el encuentro la acusada habría entregado al preso 0,378 gramos de cocaína con una pureza del 47%, valorados en 44,72 euros en el mercado ilícito, y 48,594 gramos de resina de cannabis, valorados en 309,05.

Parte de la cocaína habría sido consumida "en el mismo momento", mientras que el resto de las sustancias fueron ocultadas por el recluso "en una zapatilla y en el interior de su propio cuerpo" para introducirlas en el Centro Penitenciario de Teixeiro para "proceder a su venta".