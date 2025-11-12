Mi cuenta

A Coruña

Requisados 78 kilos de almeja en A Coruña y Ferrol

Ep
12/11/2025 14:29
Imagen de archivo de almeja intervenida

Agentes del Equipo de Respuesta Policial (Erpol) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) y del servicio de Gardacostas de Galicia, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de A Coruña, han incautado 77,9 kilos de almeja, así como diverso material utilizado para estas prácticas furtivas, en A Coruña y Ferrol.

La Xunta ha informado este miércoles de que en la intervención, realizada entre el 3 y el 7 de noviembre, los agentes lograron identificar a nueve personas y tramitaron ocho actas de sanción, siete de ellas por infringir la Ley de Pesca de Galicia y otra por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Además, se procedió a la detención de una persona por un supuesto delito de atentado contra agente de la autoridad.

A este operativo se suman otros dos conjuntos desarrollados por la UPA y Gardacostas entre el 6 y el 10 de noviembre en la ría de Arousa, en colaboración con el servicio marítimo de la Guardia Civil, que permitieron la incautación de 340 kilos de centolla y de 4.450 metros de miños (redes de pesca).

Este operativo se enmarca en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con la Consellería do Mar y las cofradías de pescadores, en el ámbito de la lucha contra el furtivismo y la protección de los recursos marinos afectados. 

