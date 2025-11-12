Por el momento, con el anuncio de esta gira, OBK confirma 39 fechas Agencias

El grupo OBK lleva 35 años sobre los escenarios y lo van a celebrar por todo lo alto. El 9 de enero de 2026 comenzará una gira que les llevará por toda la geografía española y que se detendrá en A Coruña el 22 de mayo.

El teatro Colón será el encargado de acoger 'Vértigo Tour', un recorrido por las canciones de estas décadas; sin embargo, no será una gira al uso, sino una "fiesta".

Las entradas de los primeros conciertos saldrán a la venta el próximo viernes, 14 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, en www.obkmusic.net.

Por el momento, con el anuncio de esta gira, OBK confirma 39 fechas, pero, como reza la publicación en sus redes sociales, "esto es solo el principio". "Muy pronto anunciaremos más fechas", adelanta.