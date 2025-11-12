Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

OBK repite en A Coruña con la promesa de una gran fiesta

​Las entradas de los primeros conciertos saldrán a la venta el 14 de noviembre

Andrea Gestal
Andrea Gestal
12/11/2025 13:34
Por el momento, con el anuncio de esta gira, OBK confirma 39 fechas
Agencias

El grupo OBK lleva 35 años sobre los escenarios y lo van a celebrar por todo lo alto. El 9 de enero de 2026 comenzará una gira que les llevará por toda la geografía española y que se detendrá en A Coruña el 22 de mayo.

El teatro Colón será el encargado de acoger 'Vértigo Tour', un recorrido por las canciones de estas décadas; sin embargo, no será una gira al uso, sino una "fiesta".

Las entradas de los primeros conciertos saldrán a la venta el próximo viernes, 14 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, en www.obkmusic.net.

OBK | “Estoy en una etapa disfrutona donde las canciones tienen un color que recuerda a nuestra juventud”

Más información

Por el momento, con el anuncio de esta gira, OBK confirma 39 fechas, pero, como reza la publicación en sus redes sociales, "esto es solo el principio". "Muy pronto anunciaremos más fechas", adelanta.

Te puede interesar

El ideal gallego

Un acusado de introducir droga en la cárcel de Teixeiro acepta dos años de prisión
EP
Citic

La Inteligencia Artificial Verde, protagonista en la UDC de la mano de la Cátedra Inditex
Redacción
Manuel Cruz, propietario de El De Manolín

La mejor cesta de Navidad está en Os Mallos: de una tele a una noche de hotel, 300 euros en efectivo y un jamón
Lara Fernández
El alcalde de Vigo, Abel Caballero

Vigo encenderá sus luces este sábado pese a la previsión meteorológica: "Si llueve, llevaremos paraguas de colores"
EP